Agaete acoge la entrega de las primeras banderas azules a seis puertos canarios

El Puerto de las Nieves, en Agaete, acogió este lunes una jornada de Ecopuertos Inteligentes marcada por la entrega de las banderas azules de Canarias, un reconocimiento que obtienen por primera vez seis puertos canarios de interés general de gestión directa: Agaete, Garachico, Caleta del Sebo, Gran Tarajal, Órzola y Playa Blanca.

La cita, organizada por Puertos Canarios, reunió a vecinos, visitantes, profesionales vinculados al mar y representantes institucionales en una jornada que convirtió el recinto portuario en un espacio abierto de encuentro, divulgación y celebración. El acto sirvió también para reforzar el vínculo entre el puerto y su comunidad, así como para visibilizar los avances impulsados en materia de sostenibilidad, eficiencia, innovación y digitalización.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la ceremonia de entrega de las banderas azules y el posterior izado de la enseña en el Puerto de las Nieves. La distinción reconoce el trabajo desarrollado en gestión ambiental, seguridad, accesibilidad, calidad de los servicios y modernización portuaria, y supone un hito para la red portuaria de las islas.

Valor colectivo de los reconocimientos

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, destacó el valor colectivo de este reconocimiento y la importancia de avanzar hacia unos puertos más sostenibles, inteligentes y cercanos a la ciudadanía.

Rodríguez tuvo también palabras de recuerdo y reconocimiento para Andrés Marín Fernández de la Puente, director general de Fred. Olsen; Francisco Múgica Henríquez, ingeniero civil; Gabriel Jiménez Cruz, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Agaete; y José Amabe Hernández Valencia, oficial de puerto de Agaete, por su vinculación y contribución al desarrollo y a la vida del enclave portuario.

Una nueva visión

Puertos Canarios realizó un balance positivo de una jornada que, según destacó, cumplió con un doble objetivo: acercar el modelo de Ecopuertos Inteligentes a la ciudadanía y celebrar un reconocimiento histórico para la red portuaria de Canarias.

Con esta iniciativa, Agaete se consolida como referente de una nueva forma de entender los puertos, en la que tradición e innovación, actividad económica, memoria marinera y protección ambiental avanzan de la mano.