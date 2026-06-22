El alcalde de La Aldea, sobre las granjas marinas: "No vamos a permitir que se ponga en marcha esa actividad"

El alcalde de La Aldea de San Nicolás, Pedro Suárez, ha mostrado el rechazo de su Ayuntamiento a la instalación de granjas marinas para la producción de lubinas en la costa del municipio. "No vamos a permitir que se ponga en marcha esa actividad", señaló el regidor el pasado sábado durante la celebración del Tagoror Insular de Nueva Canarias, donde semaas después por primera vez se pronunció sobre la colocación de la piscifactorías, después de que el pasado 7 de junio se movilizasen vecinos, ecologistas y pescadores artesanales y el 8 los grupos de PP -socio de gobierno- y PSOE en la oposición anunciasen el registro de sendas mociones para instar al Gobierno de Canarias a paralizar el proyecto. Al alcalde el proyecto le genera "dudas razonables".

El proyecto, impulsado por la compañía Gran Canaria Bass Company, pretende la instalación de 24 viveros flotantes para la producción de 5.400 toneladas de lubina en la zona de interés acuícola de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y a siete kilómetros de la playa de Guguy. La propuesta empresarial, que se encuentra en tramitación desde hace dos años, cuenta con un prusupuesto de 6,8 millones de euros y la zona elegida dentro del Plan Regional del Gobierno se localiza entre las puntas de Góngora y La Aldea, en el litoral noroeste.

El alcalde de La Aldea, Pedro Suárez. / Juan Carlos Castro

"Hemos aportado por un modelo de desarrollo sostenible basad en la protección de nuestros recursos naturales: la pesca artesanal, la agricultura, el paisaje y un turismo respetuoso con nuestro territorio", señaló Suárez, "por eso mostramos nuestro rechazo a cualquier actuación contraria a esos valores". "Por eso me he estado mordiendo la lengua, me corresponde hablar ahora en este órgano del partido", añadió. De hecho, Pedro Suárez ha evitado hasta ahora pronunciarse públicamente sobre este proyecto, a pesar de la concentración de hae 15 días.

En su intervención en el Tagoror Insular de su partido, Suárez insistió en su defensa del litoral aldeano. "No vamos a permitir ninguna actividad que perjudique lo que más apreciamos y que es seña de nuestra identidad como es nuestro medio natural, el territorio o nuestro mar donde se desarrolla la pesca artesanal", prosiguió, "el emplazamiento para esta actividad genera dudas más que razonables y se prevé que es incompatible con los valores que defendemos". Por eso, advirtió, su ayuntamiento va a reclamar al Ejecutivo regional, como administración competente, que frene el proyecto. "No vamos a tolerar que se ponga en marcha esa actividad y por tanto vamos a exigir de forma contundente al Gobierno de Canarias que deniegue la concesión para las jaulas marinas".