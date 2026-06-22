Sigue en directo el décimo Debate sobre el Estado de la Isla que afronta Antonio Morales en el Cabildo de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria acoge en su salón de plenos durante este lunes y el martes el décimo Debate sobre el Estado de la Isla que celebra la institución grancanaria. Se da la circunstancia de que todos los debates de esta índole desarrollados en la institución insular se han llevado a cabo con Antonio Morales siendo el presidente al frente, liderando distintos gobiernos de izquierda.

Tanto en la sesión del lunes como en la del martes se analizarán las políticas llevadas a cabo por el actual gobierno, el que forman Nueva Canarias y el PSOE. Por su parte, la oposición tendrá la oportunidad de confrontar, criticar y dar las alternativas necesarias desde el punto de vista de Coalición Canaria, Partido Popular y Vox.