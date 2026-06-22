El Ayuntamiento de Agüimes renueva la red de agua en Arinaga con una inversión de 1,4 millones

El Ayuntamiento de Agüimes continúa con la renovación de la red de abastecimiento de agua en Arinaga, una actuación que avanza en su tercera fase y que tiene como objetivo sustituir las conducciones más antiguas de la zona sur del barrio. La intervención busca mejorar la eficiencia del sistema y reforzar la fiabilidad del suministro mediante infraestructuras más modernas y resistentes.

El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, junto al concejal de Urbanismo y Obras Públicas, Rubén Romero, ha visitado este lunes los trabajos en ejecución, promovidos y financiados íntegramente por el Ayuntamiento. La actuación afecta a calles como las avenidas Polizón, El Molino, Zoco Negro y Mancomunidad, además de otros viales interiores del entorno.

Las obras consisten en la sustitución de conducciones deterioradas por el paso del tiempo, con el objetivo de reducir pérdidas de agua y mejorar el rendimiento del sistema de abastecimiento. Según el Consistorio, la intervención permitirá una red más estable y adaptada a las necesidades actuales y futuras de la población.

Inversión y mejoras técnicas

El proyecto cuenta con una inversión de 1.411.654,80 euros y está siendo ejecutado por la empresa Canaragua Concesiones, con un plazo previsto de 16 meses. Además de la renovación de tuberías, se incorporan nuevos sistemas de control y sectorización de la red.

Estas mejoras permitirán limitar el número de viviendas afectadas en caso de averías o labores de mantenimiento, así como optimizar la detección de fugas y la gestión hidráulica del servicio. El Ayuntamiento subraya que se trata de una actuación clave para modernizar la infraestructura existente.

Afecciones al tráfico

Durante los próximos días continuarán los trabajos de conexión entre los distintos tramos de la nueva red. Como consecuencia, un tramo de la avenida Polizón permanecerá con restricciones parciales al tráfico hasta el miércoles 24 de junio.

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El Ayuntamiento recomienda extremar la precaución en la zona y atender a la señalización provisional instalada mientras se desarrollan las obras. Las actuaciones forman parte del proceso de modernización de la red de agua potable en Arinaga, una de las principales inversiones hidráulicas en el municipio en los últimos años.