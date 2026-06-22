El Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales San Roque impulsa una nueva generación de radioterapia para pacientes con cáncer avanzado

El Centro Oncológico Integral Canario (COIC) de Hospitales Universitarios San Roque continúa avanzando en el desarrollo de tratamientos innovadores para pacientes oncológicos con enfermedades en fases muy avanzadas. En este contexto, el servicio de Oncología Radioterápica ha participado en el desarrollo y aplicación de una nueva modalidad de Radioterapia Lattice, una técnica especialmente diseñada para el tratamiento de tumores voluminosos, irresecables y resistentes a los tratamientos convencionales.

Estos pacientes suelen presentar tumores de gran tamaño que no responden adecuadamente a los tratamientos sistémicos y para los que las opciones terapéuticas son muy limitadas. Además de comprometer la supervivencia, estas lesiones pueden provocar dolor intenso, ulceraciones, infecciones, limitaciones funcionales y un importante deterioro de la calidad de vida.

La radioterapia Lattice surge como una alternativa innovadora para estos casos. La técnica consiste en administrar dosis muy elevadas de radiación en puntos estratégicos situados dentro del tumor, denominados vértices, manteniendo al mismo tiempo una exposición mínima de los órganos sanos circundantes. Este enfoque permite aumentar la eficacia del tratamiento reduciendo el riesgo de toxicidad. El director del Centro Oncológico Integral Canario, el profesor y doctor Pedro Lara, forma parte del equipo internacional que publicó el pasado junio un importante artículo científico en la prestigiosa revista Nature Reviews Clinical Oncology, donde se describen los fundamentos y aplicaciones clínicas de esta técnica.

Método novedoso

Además, desde 2022, el Servicio de Oncología Radioterápica del COIC ha desarrollado un método propio y novedoso de planificación avanzada de Radioterapia Lattice, capaz de incrementar aún más la dosis administrada al tumor minimizando los efectos secundarios sobre los tejidos sanos. Los resultados obtenidos hasta la fecha son especialmente prometedores. El equipo ha demostrado que esta modalidad avanzada de Radioterapia Lattice puede administrarse en tan solo tres días de tratamiento, alcanzando una tasa de respuesta objetiva del 82% y una supervivencia superior al 50% al año de seguimiento. Se trata de resultados especialmente relevantes si se tiene en cuenta que estos pacientes presentaban tumores muy avanzados y carecían de otras alternativas terapéuticas eficaces.

Este importante avance científico ha culminado con la presentación de la tesis doctoral titulada Planificación Automatizada de la Dosimetría Clínica de la Radioterapia Lattice, desarrollada por David Macías, físico hospitalario de Hospitales Universitarios San Roque y profesor de la Universidad Fernando Pessoa Canarias. La tesis fue defendida el 19 de junio en Hospitales Universitarios San Roque, consolidando el papel del centro como referente en investigación, innovación y desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas en oncología radioterápica.

Con este nuevo hito, el Centro Oncológico Integral Canario (COIC) de Hospitales Universitarios San Roque Hospitales Universitarios San Roque refuerza su compromiso con la investigación aplicada y la incorporación de tratamientos de vanguardia que permitan ofrecer nuevas oportunidades a pacientes con cáncer avanzado.