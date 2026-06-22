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El chiringuito de Gran Canaria donde el triunfa el pescado fresco y la cocina canaria: un clásico frente al mar perfecto para disfrutar en verano

Este establecimiento se ha consolidado como parada obligatoria para disfrutar de la auténtica gastronomía canaria y de pescado fresco frente al mar

El pescado fresco es el producto estrella del local

El pescado fresco es el producto estrella del local

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Helena Ros

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Con la llegada del verano hay quienes buscan disfrutar de la auténtica gastronomía canaria frente al mar. En Gran Canaria hay diferentes establecimientos que cumplen con ese requisito y uno de ellos es Bar Playa El Boya, un local que cuenta con varias décadas de historia y se ha convertido en una parada obligatoria en la isla para quienes buscan disfrutar de productos frescos, recetas tradicionales y vistas al mar.

Pescado fresco y cocina canaria

Su propuesta gastronómica se centra en el pescado fresco del día y mariscos, productos que se han convertido en los grandes protagonistas de la carta. Entre sus elaboraciones destacan el pulpo frito, los chocos fritos, viejas, lomo de atún en adobo, sardinas o calamares fritos, entre otras opciones.

En su carta también cuenta con clásicos de la cocina canaria tradicional como las papas arrugadas, queso tierno o gofio escaldado. Diferentes elaboraciones perfectas para compartir y disfrutar de los clásicos de la gastronomía del archipiélago.

Quienes visten el local con familia o amigos, la paella de marisco es una opción perfecta para compartir y disfrutar con vistas al mar.

Vistas al mar

Uno de sus grandes atractivos es su ubicación. Situado cerca de la playa, ofrece mesas con vistas directas al mar y un ambiente relajado en el que disfrutar de una agradable comida o cena junto al mar. Una experiencia gastronomía que va más allá de la comida.

El establecimiento se centra en el producto local y las recetas tradicionales, una filosofía que lo ha llevado a convertirse en un rincón imprescindible en Gran Canaria.

Horario y ubicación

El Boya se encuentra en la calle Santa Agueda, 32, en Arguineguín. Cuenta con 4,3 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes han visitado el local y han disfrutado de sus elaboraciones.

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Abre lunes, martes, viernes y sábado en horario interrumpido de 11:00 a 23:00 horas, mientras que los domingos y festivos reduce su servicio hasta las 1730 horas. Miércoles y jueves el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

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