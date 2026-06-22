Coalición Canaria (CC) carga contra el PSOE en el Cabildo de Gran Canaria: «Han sido cómplices de la falta de vivienda»

«Han sido cómplices de la falta de vivienda». Con esta afirmación, Coalición Canaria (CC), grupo que también se encuentra en la oposición en el Cabildo de Gran Canaria, cargó este lunes durante el Debate sobre la Orientación General de la Política Insular contra las áreas gestionadas por los socialistas, especialmente Vivienda y Política Social. La portavoz de los nacionalistas, Vidina Cabrera, afirmó que este es el tercer mandato de Nueva Canarias y el PSOE en el gobierno insular y sostuvo que ambas formaciones «no han querido dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía». «Si hablamos de vivienda, el año 2025 el precio del alquiler cerró en Canarias con un incremento anual del 12%», resaltó.

Cabrera aseguró que este «no es un problema de la noche a la mañana», sino una situación que se arrastra desde hace años y de la que, a su juicio, el gobierno insular ha sido «cómplice y mero espectador». Además, la portavoz de CC acusó a los representantes del Ejecutivo de ser los «reyes de la propaganda», al afirmar que durante los últimos meses han trasladado a la ciudadanía que se van a construir «450 viviendas». Sin embargo, Cabrera recalcó que los datos recogidos en el portal del Consorcio de Vivienda de Gran Canaria apuntan a una realidad distinta ya que, según señaló, «solo se prevé construir 63 viviendas», las mismas contempladas en 2024 y 2025, y añadió que es «muy posible» que no puedan entregarse en 2027.

Gestión de los CADI

«De las viviendas de La Feria no hay rastro; para las viviendas de Las Torres solo van a aportar 100.000 euros; y ahora, por más ruido que haga el señor Hidalgo, la realidad es que han hecho cero viviendas en 11 años», remató Cabrera.

«Es urgente hacer una apuesta por los servicios de acompañamiento a los mayores» Vidina Cabrera — Portavoz de CC

Además, Cabrera también cargó contra el área de Política Social y contra la gestión realizada durante este año por la consejera Isabel Mena. En este sentido, criticó la «deplorable gestión» de los CADI, los centros de atención a personas con discapacidad intelectual. La portavoz nacionalista reprochó al Gobierno insular que, según dijo, siga «vendiendo las mismas 1.500 plazas que en mandatos anteriores» para personas con discapacidad u otras necesidades de atención especializada.

Debate sobre el estado de la Isla en el Cabildo de Gran Canaria / Cabildo de Gran Canaria

«Llevamos años avisando de que es urgente hacer una apuesta fuerte por los servicios de acompañamiento a los mayores dependientes, la teleasistencia de calidad, el apoyo psicológico y las redes de apoyo a familiares», continuó Cabrera.

«De las viviendas de La Feria no hay rastro y para las de Las Torres solo van a aportar 100.000 euros» Vidina Cabrera — Portavoz de CC en el Cabildo de Gran Canaria

La portavoz nacionalista recordó, además, que el Cabildo de Gran Canaria apoyó en 2024 una iniciativa para impulsar la creación de un economato destinado a pacientes con enfermedades raras. Sin embargo, criticó que aún no se haya concedido ninguna subvención para ponerlo en marcha. «Estamos en julio de 2026 y todavía no han dado ninguna ayuda. Esto no tiene nombre», lamentó.