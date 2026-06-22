Debate sobre el estado de la Isla
Coalición Canaria (CC) carga contra el PSOE en el Cabildo de Gran Canaria: «Han sido cómplices de la falta de vivienda»
Cabrera acusa a los socialistas de hacer «propaganda» con la construcción de nuevos pisos y critica la gestión de Política Social
«Han sido cómplices de la falta de vivienda». Con esta afirmación, Coalición Canaria (CC), grupo que también se encuentra en la oposición en el Cabildo de Gran Canaria, cargó este lunes durante el Debate sobre la Orientación General de la Política Insular contra las áreas gestionadas por los socialistas, especialmente Vivienda y Política Social. La portavoz de los nacionalistas, Vidina Cabrera, afirmó que este es el tercer mandato de Nueva Canarias y el PSOE en el gobierno insular y sostuvo que ambas formaciones «no han querido dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía». «Si hablamos de vivienda, el año 2025 el precio del alquiler cerró en Canarias con un incremento anual del 12%», resaltó.
Cabrera aseguró que este «no es un problema de la noche a la mañana», sino una situación que se arrastra desde hace años y de la que, a su juicio, el gobierno insular ha sido «cómplice y mero espectador». Además, la portavoz de CC acusó a los representantes del Ejecutivo de ser los «reyes de la propaganda», al afirmar que durante los últimos meses han trasladado a la ciudadanía que se van a construir «450 viviendas». Sin embargo, Cabrera recalcó que los datos recogidos en el portal del Consorcio de Vivienda de Gran Canaria apuntan a una realidad distinta ya que, según señaló, «solo se prevé construir 63 viviendas», las mismas contempladas en 2024 y 2025, y añadió que es «muy posible» que no puedan entregarse en 2027.
Gestión de los CADI
«De las viviendas de La Feria no hay rastro; para las viviendas de Las Torres solo van a aportar 100.000 euros; y ahora, por más ruido que haga el señor Hidalgo, la realidad es que han hecho cero viviendas en 11 años», remató Cabrera.
«Es urgente hacer una apuesta por los servicios de acompañamiento a los mayores»
Además, Cabrera también cargó contra el área de Política Social y contra la gestión realizada durante este año por la consejera Isabel Mena. En este sentido, criticó la «deplorable gestión» de los CADI, los centros de atención a personas con discapacidad intelectual. La portavoz nacionalista reprochó al Gobierno insular que, según dijo, siga «vendiendo las mismas 1.500 plazas que en mandatos anteriores» para personas con discapacidad u otras necesidades de atención especializada.
«Llevamos años avisando de que es urgente hacer una apuesta fuerte por los servicios de acompañamiento a los mayores dependientes, la teleasistencia de calidad, el apoyo psicológico y las redes de apoyo a familiares», continuó Cabrera.
«De las viviendas de La Feria no hay rastro y para las de Las Torres solo van a aportar 100.000 euros»
La portavoz nacionalista recordó, además, que el Cabildo de Gran Canaria apoyó en 2024 una iniciativa para impulsar la creación de un economato destinado a pacientes con enfermedades raras. Sin embargo, criticó que aún no se haya concedido ninguna subvención para ponerlo en marcha. «Estamos en julio de 2026 y todavía no han dado ninguna ayuda. Esto no tiene nombre», lamentó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere Lorenzo López, un gallego emigrante en Alemania que levantó un imperio en Canarias
- La princesa Leonor visita la Basílica del Pino en su estancia de formación en Gran Canaria
- San Bartolomé de Tirajana cierra el Centro Comercial Plaza de Playa del Inglés: el motivo
- Una furgoneta de Baifo e Hijos aparece en Escaleritas y revoluciona TikTok antes de la apertura de la tienda de Quevedo
- El rincón canario que enamora en Maspalomas: así es el restaurante al que todos quieren ir este verano que está entre olas y sabores
- Cierra la emblemática heladería artesana La Unión después de 30 años: Antonia, Antonio y Cristina despachan sus últimas bolas
- Premio a un hostelero en San Bartolomé de Tirajana: Juan Moreno, leyenda de El Boya
- Sanidad detecta un brote de hepatitis A en Gran Canaria con seis menores afectados en una escuela infantil