Dieciocho empresas interesadas en la reforma visitan en Estadio de Gran Canaria

El proceso para la transformación del Estadio de Gran Canaria sigue avanzando. Un total de 18 empresas interesadas en concurrir a la licitación de las obras de mejora y reforma del recinto deportivo realizaron durante dos jornadas una visita técnica a las instalaciones, dentro de los trabajos previos a la presentación de ofertas para uno de los proyectos estratégicos de la isla de cara al Mundial de Fútbol de 2030.

El recorrido, organizado por el jefe de Servicio de Arquitectura, permitió a las compañías conocer de primera mano las características actuales del estadio y las necesidades que deberá abordar la futura actuación. Los representantes de las empresas accedieron a distintos espacios estratégicos del inmueble, entre ellos el área de telecomunicaciones, los palcos de empresa, la grada Naciente, las instalaciones eléctricas y la grada Oeste hasta la zona central del recinto.

La visita forma parte del procedimiento habitual de licitación y tiene como objetivo facilitar a las empresas la información técnica necesaria para preparar propuestas ajustadas a la realidad del estadio. Durante el recorrido se prestó especial atención a los sistemas vinculados a la seguridad, las comunicaciones y la operatividad general del recinto, aspectos considerados esenciales para la ejecución de una obra de esta envergadura.

La reforma integral del Estadio de Gran Canaria, impulsada por el Cabildo a través del Instituto Insular de Deportes, salió a licitación con una inversión prevista de 174,7 millones de euros. El proyecto, denominado La Nube y diseñado por el estudio L35 Architects, contempla la construcción de una nueva cubierta, mejoras estructurales, la renovación de instalaciones, el incremento de la accesibilidad, el refuerzo de la seguridad y la adaptación del recinto a los estándares del fútbol profesional.

Dieciocho empresas visitan el Estadio de Gran Canaria antes de su reforma. / LP/DLP

La actuación permitirá además ampliar la capacidad del estadio, que pasará de los 32.418 espectadores actuales a 44.020 localidades, con el objetivo de convertirlo en una infraestructura de referencia internacional y preparada para acoger partidos del Mundial de 2030, además de grandes eventos deportivos y culturales.

Una remodelación en varias fases

La remodelación se desarrollará en varias fases. La primera corresponde a los trabajos de demolición ya iniciados en la Torre Este, mientras que la segunda incluye la ejecución de la reforma integral del estadio. Una tercera fase quedará centrada en la incorporación de tecnologías avanzadas, cuya contratación se prevé más adelante para evitar que los equipos queden obsoletos antes de la cita mundialista.

La presencia de 18 empresas en estas jornadas técnicas supone un nuevo paso dentro del calendario previsto y evidencia el interés empresarial por una obra llamada a cambiar la imagen del principal recinto deportivo de Gran Canaria. Las compañías interesadas deberán presentar sus ofertas dentro del plazo fijado en la licitación, antes de que se inicie el proceso de adjudicación de una intervención clave para la modernización del estadio.

Con la futura cubierta, la mejora de las instalaciones y el aumento de capacidad, el Estadio de Gran Canaria afronta una transformación que busca reforzar su integración urbana, mejorar la experiencia de los aficionados y consolidar a la isla como sede de grandes competiciones y acontecimientos de relevancia nacional e internacional.