¿Dónde puedo donar sangre esta semana en Gran Canaria?
El dispositivo estará situado junto al Ayuntamiento y atenderá a donantes en horario de mañana y tarde
Santa Brígida contará hasta este jueves con una unidad móvil de donación de sangre junto al Ayuntamiento. El dispositivo de la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud estará operativo de 9:00 a 13:45 y de 16:00 a 20:45 horas.
La iniciativa busca acercar la donación a residentes y visitantes del municipio grancanario, facilitando que puedan colaborar sin desplazarse a otros puntos fijos de extracción.
Horario y ubicación de la unidad móvil
La unidad móvil permanecerá instalada junto al Ayuntamiento de Santa Brígida durante tres jornadas: hoy, mañana y el jueves.
El horario será el mismo cada día: por la mañana, de 9:00 a 13:45 horas, y por la tarde, de 16:00 a 20:45 horas.
Con este despliegue, Hemodonación y Hemoterapia refuerza la red de puntos disponibles en Gran Canaria para animar a la ciudadanía a donar sangre.
Otros puntos para donar sangre en Gran Canaria
Además de la unidad móvil en Santa Brígida, la población puede acudir a la sede de Hemodonación y Hemoterapia en la calle Alfonso XIII, en Las Palmas de Gran Canaria. Este punto permanece abierto de lunes a viernes, excepto festivos, de 8:15 a 21:00 horas y cuenta con vado para donantes.
En Santa Lucía de Tirajana, el punto fijo situado en el anexo del Centro de Salud de Vecindario atiende en distintos horarios durante la semana. Los lunes y miércoles abre de 16:15 a 20:30 horas; los martes, de 9:15 a 13:30 y de 16:30 a 20:15 horas; y los jueves y viernes, de 9:15 a 13:30 horas.
Hospitales con donación sin cita previa
También es posible donar sangre sin cita previa en varios centros hospitalarios de Gran Canaria.
El Hospital Insular atiende a donantes de lunes a viernes de 10:30 a 19:30 horas y los sábados de 10:00 a 19:30 horas.
El Hospital Materno Infantil está operativo de lunes a viernes de 10:30 a 14:00 horas.
Por su parte, el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín recibe donaciones de lunes a viernes de 8:30 a 19:30 horas.
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