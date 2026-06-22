El edil de Guía Juan Jiménez asume Parques y Jardines y Limpieza Viaria tras la renuncia de José Fernando Estévez

Juan Jiménez, concejal de Ahora Guía en el Ayuntamiento de Santa María de Guía, asume desde este lunes las áreas de Parques y Jardines y Limpieza Viaria, después de la renuncia de José Fernando Estévez Guillén a sus delegaciones municipales por motivos laborales. Estévez, que hasta ahora gestionaba Parques y Jardines, Limpieza Viaria, Cementerios y Velatorios y Litoral, deja la gestión directa de estas áreas y su dedicación exclusiva, aunque mantiene su acta de concejal y continuará formando parte del grupo de gobierno municipal. Con esta reestructuración, Jiménez incorpora las nuevas responsabilidades a las delegaciones que ya tenía asignadas desde septiembre de 2024: Vías y Obras, Residuos Urbanos, Alumbrado Público y Parque Móvil.

El edil de Ahora Guía aseguró que esta nueva etapa supone “un reto importante” en un momento en el que el municipio presenta necesidades en materia de mantenimiento, limpieza y conservación de los espacios públicos. “Hay mucho trabajo por hacer y somos conscientes de las limitaciones que existen, especialmente en cuanto a recursos humanos”, señaló. Jiménez explicó que una de sus prioridades será “optimizar y reforzar los recursos disponibles” para mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía. En este sentido, indicó que el primer paso será planificar la actuación municipal en estas áreas. “Necesitamos establecer una hoja de ruta realista, marcar prioridades y tener una visión global de todo el municipio para actuar allí donde más se necesita”, afirmó.

Una mejor imagen para los barrios

El concejal subrayó que la limpieza viaria será una de las principales líneas de trabajo durante los próximos meses. “Queremos que nuestros barrios y pueblos presenten una imagen mejor y ofrecer una respuesta eficaz a una demanda que los vecinos y vecinas nos trasladan de manera constante”, manifestó. Jiménez también puso en valor el trabajo de los empleados municipales y destacó que, pese a contar con una plantilla limitada, el Ayuntamiento dispone de “grandes profesionales” comprometidos con su labor. “Ellos serán el respaldo que necesitamos para alcanzar los objetivos que nos hemos marcado”, añadió.

Una vez se avance en la mejora de la limpieza y del mantenimiento ordinario, el responsable municipal prevé impulsar actuaciones orientadas al embellecimiento de jardines, parques y espacios públicos. “Guía merece espacios cuidados, agradables y bien mantenidos. Ese será uno de los objetivos que perseguiremos desde esta área”, apuntó. El concejal reconoció que el camino “no será sencillo”, pero dijo afrontar esta nueva responsabilidad con optimismo. “Como todos los retos, empezaremos planificando y trabajando desde el primer día. Sé que las circunstancias no son fáciles, pero estoy convencido de que con el equipo de hombres y mujeres que tenemos en estas áreas podremos avanzar y lograr mejoras importantes para nuestro municipio”, concluyó.