Gáldar celebra la V Gala de los Premios Arkoiris cerrando el Pride 2026

La V Gala de los Premios Arkoiris cerró el Gáldar Pride 2026 con una ceremonia en el Centro Cultural Guaires, donde se reconoció la trayectoria de personalidades de la cultura, el periodismo, la música, el espectáculo y el activismo vinculadas a la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+.

El acto, presentado por Roberto Herrera y Paula Vázquez, reunió a público y representantes institucionales en una edición que entregó 20 galardones distribuidos en cinco bloques: cultura, música, medios de comunicación, reconocimientos individuales y colectivos, además de seis Premios Arkoiris especiales, dos de ellos a título póstumo.

Cinco años de premios y de Pride en Gáldar

El primer teniente de alcalde y concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, Julio Mateo Castillo, vinculó la evolución de los premios con la del propio Gáldar Pride, que también cumple cinco años. “Ambos eventos nacieron de la mano y seguro que seguirán así por muchos años más”, señaló durante la gala.

El edil añadió que, en una ciudad marcada por “la cultura” y “el patrimonio arqueológico”, el Pride y los premios contribuyen a incorporar “los valores de la diversidad y de la igualdad”.

En esa línea, varios premiados dejaron mensajes sobre la necesidad de mantener la defensa de los derechos, con frases como “el odio y la discriminación no son opinables” o “hay que seguir luchando para que la gente sea libre de elegir su forma de vivir”.

Los premios Arkoiris 2026 de cultura y música

En el apartado cultural, el Premio Arkoiris 2026 a Creación literaria recayó en Playa del Inglés, de Ismael Lozano, mientras que el galardón en la categoría de Escritor/a fue para Romina Naranjo. La distinción a mejor Obra teatral correspondió a Con siete estrellas verdes, de Rosa Escrig.

También dentro del bloque cultural, Mingo Ruano recibió el premio a Director teatral. Los galardones de interpretación fueron para Horacio Colomé, como Actor, y Delia Santana, como Actriz.

El reconocimiento a mejor Monologuista fue para Matías Alonso. En música, Los Salvapantallas obtuvieron el premio a Grupo Musical y Adrián “El Vega” recibió el galardón a mejor Solista.

Los galardones de los medios de comunicación

Los Premios Arkoiris 2026 también distinguieron a profesionales y formatos de comunicación. En televisión, el premio a Programa de TV fue para Hay que verlo, de Radio Televisión Canaria.

En radio, el reconocimiento a Programa de Radio recayó en Siempre nos quedará París, también de Radio Televisión Canaria.

La gala incorporó además el reconocimiento a formatos digitales con el premio al podcast ¡Oh, Que Pasó!, de Jorge Vega. En el apartado de locución, los galardones fueron para Kiko Blanki y Marga de la Cueva, ambos vinculados a Radio Las Palmas.

Presentadores, reporteros y Drag Queens

Los premios a presentadores y reporteros quedaron en Radio Televisión Canaria. Cathaysa González, presentadora de Como en casa; Fernando Timón, presentador del Telenoticias 1; y Rosi Polín, reportera de Ponte al día, recibieron las distinciones en sus respectivas categorías.

En el bloque de colectivos y escena artística, el premio a mejor Maquillador fue para Raquel García.

El galardón a mejor Drag recayó en Drag Sequins, mientras que el premio a Transformista fue para Exhuberancia Carey.

Premios especiales y homenajes póstumos

La gala entregó cuatro premios especiales a la Gala Dragnaval, organizada por la Concejalía de Igualdad y Diversidad Afectivo Sexual del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; a la microserie en formato reel Contando los días, de Alba Loureiro y Tania Medina; a la serie Benita, estrenada por RTVE, y a su protagonista, Benita Castejón; y a Roberto Kamphoff por su trayectoria profesional.

Los reconocimientos a título póstumo recordaron al transformista Momi Chou, fallecido en febrero, y al referente drag Paco el del Miau, fallecido en abril.

La ceremonia contó con la presencia del presidente de los Premios Arkoiris, Jaume Morgó, así como de Arabella Otero, Jorge Moreno, César Muñoz, Nardy Barrios y Benita Castejón, entre otros participantes, y con actuaciones de Arantza Navarro, Jadel, Laura Doreste, Sonia Madoc, Dance It y el Ballet Sensación.