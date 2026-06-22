Gran Canaria se bebe al ritmo de piano y timple en el Alfredo Kraus

Gran Canaria convertirá sus vinos en una experiencia musical este sábado 27 de junio en el Auditorio Alfredo Kraus. La propuesta, bajo el nombre de Maridaje Gran Canaria, unirá el piano de Augusto Báez, el timple de Germán López y la presencia de 12 bodegas visitables de la Ruta del Vino de Gran Canaria.

La cita será a las 20:30 horas en la Sala Jerónimo Saavedra, con una duración aproximada de 75 minutos y sin pausa. Las puertas abrirán 45 minutos antes del inicio del concierto.

La entrada incluye una copa de degustación, y durante el espectáculo el público podrá consumir vinos con Denominación de Origen Gran Canaria. La idea es que la experiencia no se limite a escuchar un concierto ni a probar vinos, sino que ambos elementos formen parte de un mismo recorrido sensorial.

El piano y el timple funcionarán como hilo conductor de un viaje por la Gran Canaria vitivinícola, conectando sonido, paisaje y vino. Una forma diferente de acercarse al enoturismo insular desde el escenario de uno de los espacios culturales más reconocidos de la capital grancanaria.

Doce bodegas para descubrir la Ruta del Vino de Gran Canaria

El evento contará con la participación de 12 bodegas de la Ruta del Vino de Gran Canaria. Su presencia permitirá al público conocer no solo los vinos de la isla, sino también las experiencias turísticas que ofrecen estas bodegas visitables.

La propuesta busca acercar al espectador a la identidad del sector vitivinícola grancanario: sus paisajes, sus valores, sus sabores y su relación con el territorio.

El timple y el piano como guía del viaje

La parte musical estará protagonizada por Augusto Báez al piano y Germán López al timple, dos instrumentos que dialogarán para acompañar el recorrido por la cultura del vino en Gran Canaria.

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El formato apuesta por una experiencia viva y participativa, en la que el público no solo observa, sino que forma parte del maridaje a través de la degustación y del contacto directo con las bodegas presentes.