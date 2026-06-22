Hidalgo reivindica que solo el Cabildo Gran Canaria crea plazas sociosanitarias y vivienda pública

El portavoz del PSOE y vicepresidente primero del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, reivindicó durante la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Isla la gestión del gobierno insular en materia de vivienda y dependencia, al tiempo que defendió la estabilidad política del pacto con Nueva Canarias durante los últimos once años.

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, abrió la sesión con un discurso de una media hora para a continuación dar paso a los portavoces de los cinco grupos políticos que conforman la Corporación, de menor a mayor: primero Vox, luego Coalición Canaria y después, el Partido Popular, que desde la oposición centraron sus críticas en las áreas que gestiona el propio Hidalgo, consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, y su compañera en el PSOE Isabel Mena, consejera de Política Social y Accesibilidad.

En concreto, la oposición reprochó al gobierno insular la falta de vivienda pública durante los últimos once años, así como los déficits en la gestión sociosanitaria. Durante sus dos intervenciones, Hidalgo reiteró que el Cabildo de Gran Canaria es actualmente la única corporación insular del Archipiélago que está creando nuevas plazas sociosanitarias y entregando vivienda protegida, a pesar de que esta última no es una competencia propia de la institución insular.

Seis nuevos centros y más de 850 plazas

En concreto, Hidalgo defendió que el Cabildo ha abierto o prevé abrir seis nuevos centros residenciales para personas dependientes, que sumarán 857 nuevas plazas, además de haber incorporado 80.000 horas adicionales de ayuda a domicilio. «No hay ninguna otra isla que haya hecho ni una residencia», aseguró.

El dirigente socialista insistió en que, a un año de las elecciones insulares, solo Gran Canaria y La Gomera pondrán en funcionamiento nuevas plazas residenciales para dependientes, aunque remarcó que únicamente Gran Canaria entregará vivienda pública construida durante este mandato. «El resto de las islas no es capaz de entregar ni una vivienda que haya construido, iniciado y terminado durante este mandato», remarcó.

En materia de vivienda, Hidalgo recordó que el Cabildo prevé entregar antes del final del mandato 79 viviendas públicas, repartidas entre las promociones de El Secadero, en Las Palmas de Gran Canaria, y Valleseco. Asimismo, destacó la firma de acuerdos para desarrollar unas 400 viviendas adicionales y las más de 2.000 actuaciones de rehabilitación impulsadas desde la institución insular.

Competencias del Cabildo

En este sentido, también replicó que muchos de los reproches de la oposición exceden las competencias del Cabildo y se centran en críticas "superfluas". Según Hidalgo, aproximadamente la mitad de las propuestas presentadas por el Partido Popular corresponden al ámbito del Gobierno de Canarias, mientras que buena parte de las registradas por Coalición Canaria se refieren a competencias municipales. Mientras que Vox introduce debates alejados de las preocupaciones reales de la ciudadanía, difundiendo «bulos» relacionados con la inseguridad o la inmigración.

«Este gobierno es un muro de contención frente al odio al diferente», defendió Hidalgo, quien agregó que la ciudadanía «no es tonta» y que será capaz de comparar al final del mandato «quién habla mucho y quién es el que realmente hace».

Cuatro pilares

En defensa de la gestión del gobierno insular, Hidalgo explicó que la acción del gobierno se ha sustentado en cuatro pilares fundamentales: la estabilidad política, la capacidad para alcanzar consensos, el respaldo ciudadano y la buena evolución de la economía y el empleo.

«Este gobierno ha sido profundamente estable y ha dado garantías a la ciudadanía de su capacidad de gestión sin ningún tipo de crisis interna», señaló el portavoz socialista, que destacó además la ausencia de discrepancias sustanciales entre los grupos políticos en torno a grandes proyectos estratégicos impulsados por la Corporación.

En este sentido, sostuvo que existe un amplio consenso institucional sobre iniciativas clave como la central hidroeléctrica de Salto de Chira, el modelo turístico, la movilidad sostenible, las infraestructuras deportivas y sociosanitarias o incluso el propio Plan Insular de Ordenación (PIO), que ha sido tumbado por cuatro sentencias judiciales. «Ningún grupo de este pleno se ha opuesto al PIO», afirmó.

El vicepresidente primero también vinculó la continuidad del actual gobierno con el respaldo ciudadano obtenido en las urnas durante tres mandatos consecutivos. A ello añadió los resultados de la última encuesta de opinión sobre la gestión insular, que, según indicó, reflejan que solo un 27% de los encuestados mantiene una valoración negativa del ejecutivo.

Hidalgo puso igualmente el acento en la evolución de los principales indicadores económicos. Destacó que el desempleo descendió un 6,14% durante el último año en Gran Canaria, un punto por encima de la media regional, y subrayó el crecimiento de la actividad turística, que generó ingresos por valor de 6.300 millones de euros, un 4,35% más que el ejercicio anterior. Además, recordó que la isla recibió 4,8 millones de visitantes, aunque matizó que para el gobierno insular «son más importantes los ingresos que se quedan aquí que el número de turistas». Por todo ello, aseguró que "Gran Canaria va bien" y "España también va bien".