El hotel Gold de Grupo Satocan impulsa el turismo regenerativo transformando más de 8 toneladas de residuos en compost para San Bartolomé de Tirajana
A través del "Proyecto Compost T+ Canarias Circular", la división turística del Grupo refuerza su compromiso con la economía circular y su Programa ESG, desviando biomasa de los vertederos para la regeneración natural de los suelos locales
En su firme apuesta por estar a la vanguardia de la sostenibilidad corporativa, la división turística de Grupo Satocan ha participado con gran éxito en la prueba piloto del "Proyecto Compost T+ Canarias Circular". Desde septiembre de 2025 hasta abril de 2026, el hotel Gold ha colaborado estrechamente con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y Ayagaures Medioambiente en esta iniciativa público-privada destinada a fomentar una economía circular de kilómetro cero.
Durante estos meses de colaboración, el equipo del hotel aportó un total de 8.195 kg de biorresiduos, principalmente de origen vegetal. Este esfuerzo se ha traducido en el desvío directo de más de 8 toneladas de residuos de los vertederos. Toda esta biomasa ha sido trasladada a la planta de compostaje de Agüimes para su transformación en "compost T+", un abono orgánico de alta calidad que ya está siendo utilizado en la fertilización de los jardines y espacios verdes del municipio. Con ello, se ha logrado una reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero y se ha favorecido la regeneración natural de los suelos locales.
Para Satocan, que lleva años apostando decididamente por la sostenibilidad, esta acción no es un hecho aislado. Se trata de un paso natural y coherente en la dirección correcta, profundamente enraizado en su cultura corporativa y enmarcado dentro de su sólido Programa ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza) y los objetivos de su certificación Biosphere. Satocan concibe la gestión de la sostenibilidad incluyendo a cada agente que entre en su cadena de valor y suministro.
Renaud Gregoire, director del hotel Gold by Marina, quien ha estado al frente de la supervisión de este proyecto en el complejo, destaca la importancia de este hito: "Participar en el Proyecto Compost T+ ha sido una experiencia sumamente enriquecedora y un reflejo de lo que entendemos por turismo regenerativo. No se trata solo de minimizar nuestro impacto, sino de devolver a la tierra parte de lo que nos da, cerrando el ciclo biológico de nuestros residuos. Este proyecto piloto nos demuestra que la colaboración público-privada es la clave para liderar el cambio hacia un modelo turístico que realmente cuide y nutra a nuestra isla".
El compromiso del hotel con el entorno viene de lejos. Gold by Marina, dirigido por Renaud Gregoire, ha liderado la evolución sostenible del grupo, consolidando hoy su estrategia bajo la certificación Biosphere. La excelencia en materia de sostenibilidad que han conseguido los hoteles del Grupo Satocan bajo este estándar evidencia que las buenas prácticas generan eficiencia empresarial y una alta motivación en el equipo. Además, todos los complejos de Grupo Satocan Turístico siguen destacando por ocupar las primeras posiciones en TripAdvisor y cada año obtienen diferentes reconocimientos internacionales.
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