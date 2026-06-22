Luis Padrón repite como presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria para un nuevo mandato de cuatro años

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria reeligió a Luis Padrón como presidente durante su Pleno constitutivo, con el que la institución abrió un nuevo mandato para los próximos cuatro años.

La sesión también sirvió para constituir el nuevo Pleno y el Comité Ejecutivo, en un acto presidido por el viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, Felipe Afonso El Jaber, en representación de la Administración tutelante.

Segundo mandato al frente de la Cámara Oficial de Comercio de Gran Canaria

Padrón agradeció la confianza de las empresas de Gran Canaria y destacó la responsabilidad que implica formar parte de los órganos de gobierno de una entidad orientada al conjunto del tejido productivo insular.

El presidente defendió que la nueva etapa parte de una posición de estabilidad institucional, económica y patrimonial. “El propósito de la Cámara continúa siendo promover la actividad económica de Gran Canaria desde una visión integradora y al servicio de todos los sectores productivos de la Isla”, afirmó.

El nuevo Pleno: 60 miembros

El nuevo Pleno queda integrado por 60 miembros: 40 elegidos por sufragio, 10 en representación de la Confederación Canaria de Empresarios y otros 10 correspondientes a empresas que realizan una aportación voluntaria a la Cámara.

Las empresas incorporadas por esa vía son IFA Canarias, SL; Clínica de Urgencia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, SL; Grupo Satocan, SA; Inetel Technologies; Dinosol Supermercados, SL; Clínica San Roque, SA; Arimotor Gestión, SL; Astilleros Canarios, SA; Binter Canarias, SA; y Grupo Martinón–Grumasa, SL.

Grandes empresas y sectores estratégicos

La presencia de estas compañías refuerza la representación de grandes empresas y sectores estratégicos dentro de la institución cameral. Padrón interpretó la participación registrada como una muestra de confianza del tejido empresarial en el papel de la Cámara.

Durante su intervención, el presidente también recordó la función de la entidad en la atracción de inversiones estratégicas y en la implantación de proyectos empresariales internacionales con capacidad para generar actividad económica, empleo y nuevas oportunidades en la Isla.

Red cameral: 83 Cámaras de Comercio en España y 43 Cámaras Oficiales de Comercio de España en el Exterior

Padrón subrayó además el valor de la red cameral, integrada por 83 Cámaras de Comercio en España y 43 Cámaras Oficiales de Comercio de España en el Exterior. Según expuso, esta estructura facilita la conexión, la representación y la internacionalización de las empresas.

El presidente vinculó esa red con la capacidad de trasladar las necesidades empresariales a los espacios donde se adoptan decisiones relevantes para la economía. En ese marco, situó la competitividad y la apertura exterior como líneas centrales del nuevo mandato.

Retos para la actividad empresarial: absentismo laboral, la burocracia y la mejora de la productividad

En relación con el contexto económico, Padrón señaló que España y Canarias muestran indicadores positivos, aunque reclamó avanzar hacia una normativa más favorable para la actividad empresarial.

También citó retos como el absentismo laboral, la burocracia y la mejora de la productividad. A su juicio, estos asuntos requieren diálogo y colaboración entre administraciones públicas, empresas, trabajadores y organizaciones representativas.

Compromiso para los próximos cuatro años

Como cierre de su intervención, Padrón reafirmó el papel de la Cámara en la búsqueda de soluciones desde la propuesta, el conocimiento y la capacidad de acuerdo. “Durante este segundo mandato, la institución continuará impulsando la competitividad, la internacionalización, la innovación y la generación de oportunidades”, aseguró.

Con la reelección de Luis Padrón, la constitución de los nuevos órganos de gobierno y la incorporación de empresas estratégicas, la Cámara de Comercio de Gran Canaria inicia una etapa orientada a reforzar la representación empresarial y su papel como agente económico en la Isla.