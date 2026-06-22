Mogán va al juzgado para reclamar la concesión del puerto de mogán

El Ayuntamiento de Mogán ha llevado a Puertos Canarios a los tribunales por no reconocerle, según la alcaldesa Onalia Bueno, sus derechos como titular de la concesión del Puerto Deportivo de Mogán. La Corporación pedirá además en el próximo pleno una prórroga excepcional por otros 25 años para seguir gestionando estas instalaciones, construidas en los años 80.

El origen del conflicto está en una concesión otorgada en 1981 por el Ministerio de Obras Públicas al Ayuntamiento de Mogán para desarrollar urbanísticamente el puerto. Como el Consistorio no tenía recursos para asumir entonces la gestión directa, la explotación se licitó mediante una concesión administrativa por 50 años, con opción de prórroga. Ese plazo estaría ya venciendo, y el Ayuntamiento quiere ahora mantener el control del recinto a través de una sociedad municipal o una fórmula de gestión directa.

Bueno sostiene que Puertos Canarios "no reconoce al Ayuntamiento como titular original de la concesión" y que incluso le ha impedido "acceder al expediente" presentado por Puerto Mogán SA. La alcaldesa afirma que el Gobierno de Canarias, a través de Presidencia, le ha dado la razón al indicar que el Ayuntamiento sí debe personarse en el procedimiento. Por eso, el conflicto ha terminado en el contencioso-administrativo.

El pleno municipal

La propuesta de resolución se debatirá y aprobará en el próximo pleno que se celebra este martes, donde el Ayuntamiento formalizará la petición de una prórroga excepcional por 25 años más. Según la alcaldesa, el expediente incluirá la memoria económica y la previsión de inversiones exigidas por la ley de puertos. Bueno defendió que el municipio “va a dar la batalla” para recuperar lo que considera suyo por derecho y avanzar hacia una gestión directa.