Morales presume de "cifras históricas" de empleo y de una economía "madura" en Gran Canaria

En su diagnóstico sobre el estado actual de la Isla, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha reivindicado las "cifras históricas" de empleo del último año, así como la "madurez" y la "fortaleza" de la economía del territorio tras once años de políticas orientadas a su modelo de la "ecoisla". En su décimo debate, el dirigente indicó que 2025 cerró con 376.895 personas ocupadas, un 2,3% más que en 2024, una tendencia que se consolida durante 2026 al aumentar hasta los 381.390 trabajadores.

Además, Morales remarcó que las afiliaciones a la Seguridad Social superaron los 360.000, con un crecimiento interanual del 1,9%, lo que "significa más actividad económica, más empresas que contratan y más familias con una oportunidad laboral", apuntó Morales. Y, en el otro lado, destacó que el paro cayó un 6,6% y se situó en torno a las 63.000 personas, hasta el 14,8%, una cifra que ha bajado en tres décimas en 2026, destacando en este sentido la bajada del paro femenino y del paro juvenil, que cerró 2025 por debajo del 20%.

El presidente insular enmarcó estos datos en un contexto económico impulsado por un sector turístico que modera su crecimiento en el número de visitantes (un 2,97% más que en 2024), pero incrementa de forma más pronunciada el gasto (un 3,4% más). "Coincidimos plenamente con el malestar de gran parte de nuestra ciudadanía en que el crecimiento indefinido es un suicidio (...). Canarias sí tiene un límite, si quiere tener futuro y bienestar para nuestra gente", defendió.

A juicio de Morales, "el balance del último año de Gran Canaria es el de una economía madura, capaz de aprovechar sus fortalezas y afrontar sus desafíos. Una economía que no crece únicamente en volumen, sino que empieza a hacerlo cada vez más en valor". Además, el dirigente enumeró las distintas políticas desarrolladas en los ámbitos de la transición energética, la economía azul, la conservación del territorio, el sector audiovisual o la seguridad hídrica, entre otros.

El transporte

En este contexto, Morales situó el tren de Gran Canaria como «la gran apuesta» de la institución insular. Ya con la Declaración de Impacto Ambiental favorable para los 25 subproyectos ferroviarios, el proyecto está en fase de inicio de la tramitación de las expropiaciones necesarias para comenzar las obras, con una partida inicial de 16,7 millones de euros y la incorporación de la empresa pública Ineco para acelerar la redacción de proyectos.

En el ámbito de las carreteras, Morales aseguró que el Cabildo ha mejorado el mantenimiento de la red viaria insular mediante doce contratos, valorados en 35,8 millones de euros y destacó actuaciones singulares como la reparación del viaducto del Guiniguada en la GC-3 o el acondicionamiento de la GC-41 entre Telde y Valsequillo, con una inversión global de 8,5 millones.

Servicios sociales: más de 2.000 plazas

Durante su intervención también repasó la apertura de nuevas plazas sociosanitarias y anunció la próxima culminación de nuevas infraestructuras como la ampliación de Taliarte, prevista para septiembre, el Centro de Día El Drago, el centro de San Francisco de Paula y el nuevo CADI de Tamaraceite.

En este sentido, Morales destacó la licitación de las obras de rehabilitación del antiguo Hospital Psiquiátrico, futuro Centro Carlota de la Quintana. Según indicó, la inversión del Cabildo en el Plan Sociosanitario supera los 120 millones de euros, cifra que se aproxima a los 140 millones si se suman las subvenciones directas concedidas a entidades sociales. «Nunca esta isla ha tenido un plan sociosanitario de estas características», aseguró el presidente, quien cifró en más de 2.000 las plazas previstas.

El Plan Insular de Ordenación

Respecto al Plan Insular de Ordenación (PIO), Morales defendió que su aprobación supuso «un paso muy importante para la clarificación de las expectativas de futuro en el desarrollo de nuestra isla». No obstante, lamentó las sentencias judiciales que han declarado la nulidad del documento «Estamos recurriendo a todas las instancias en la confianza de que el sentido de la proporcionalidad y de la seguridad jurídica se impondrá», afirmó.

Como resumen de sus once años de mandato, especialmente en el último año, el presidente aseguró que el actual grupo de gobierno ha consolidado «un proyecto firme de desarrollo ecosocial» y defendió que la estabilidad política mantenida durante once años ha permitido planificar y ejecutar actuaciones estratégicas para el conjunto de la Isla.

Como ejemplos, Morales citó el avance de las obras de la central hidroeléctrica de bombeo Salto de Chira, que ya supera el 60% de ejecución; la futura reforma integral del Estadio de Gran Canaria con vistas al Mundial de fútbol de 2030, la modernización del Centro Insular de Deportes, el nuevo pabellón de Infecar, el radiotelescopio de Temisas o la apertura prevista del Museo de Bellas Artes de Gran Canaria a finales de este año, "y así hasta 600 obras que transforman Gran Canaria", agregó.

Debate sobre las competencias

Durante más de tres horas, además de Morales, cinco representantes de la población de Gran Canaria tomaron la palabra en el salón de plenos del Cabildo para exponer sus diagnósticos sobre el estado actual de una isla con cerca de 900.000 habitantes. Con la presencia del equipo de gobierno al completo (seis de Nueva Canarias, con sus dos escindidos, y ocho del PSOE) y los consejeros de la oposición (tres de Vox; dos de los tres de Coalición Canaria y tres de los siete del Partido Popular), los distintos portavoces confrontaron sus visiones sobre las políticas desarrolladas durante el último año.

Durante sus réplicas, Morales respondió a los grupos de la oposición acusándoles de «manipular la realidad» y de centrar sus críticas en asuntos que no forman parte de las competencias del Cabildo. «No han rebatido ninguno de los datos que hemos dado», reiteró. En concreto, la gestion del gobierno insular de la vivienda y los servicios sociales centraron gran parte de los reproches de PP, CC y Vox.

"Utilizan demagógicamente la falta vivienda para culpar al Cabildo. ¿Al Cabildo de la falta de vivienda? ¿Quién es el competente?", criticó, recordando que la responsabilidad sobre la construcción recae en el Ejecutivo regional. «El Cabildo está haciendo todo lo que puede y más», señaló, recordando los convenios suscritos para promover hasta 600 viviendas protegidas pese a tratarse, según insistió, de una competencia autonómica.

Atascos y ejecución del Plan Sociosanitatio

Criticado también por no adoptar soluciones en sus once años de mandato a los atascos en la GC-1 y la GC-3, Morales defendió que el Cabildo ha asumido un papel activo pese a que sus competencias se limitan al mantenimiento de las carreteras. El presidente recordó la creación de una mesa de trabajo en la que participanel Gobierno de Canarias y el Estado para coordinar actuaciones y buscar soluciones conjuntas.

Y respecto a la atención sociosanitaria, el presidente rechazó las críticas de la oposición sobre el grado de ejecución del denominado Plan Sociosanitario, que acusó al gobierno insular de ejecutar tan solo el 20% del programa. Según explicó, ya se ha ejecutado "más del 50%" de las actuaciones previstas. "Ninguna isla de Canarias ha construido tantos centros sociosanitarios (...) hemos construido seis y seguimos avanzando con nuevas infraestructuras", afirmó. En cualquier caso, Morales replicó que "no debemos estar haciendo muy mal cuando la ciudadanía elige a un mismo grupo de gobierno durante tres mandatos consecutivos para asumir el gobierno de la isla".