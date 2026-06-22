El PP reprocha a Morales que critique la inestabilidad del antiguo Gobierno mientras denuncia «transfuguismo» y divisiones en el Cabildo de Gran Canaria

«Cuando uno ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio, tenemos un problema». Con esta afirmación, el portavoz del Partido Popular (PP) en el Cabildo de Gran Canaria, Miguel Jorge Blanco, cuyo grupo se encuentra en la oposición, puso este lunes el foco durante el Debate sobre la Orientación General de la Política Insular en el transfuguismo que, a su juicio, existe dentro del propio Gobierno insular. Blanco se refirió a los consejeros que anteriormente formaban parte de Nueva Canarias y que abandonaron la formación para iniciar una nueva etapa política junto a Teodoro Sosa, consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible y líder de Primero Canarias. Las declaraciones se produjeron después de que el presidente del Cabildo, Antonio Morales, afirmara durante su intervención que, cuando accedió a la Presidencia, procedía de una etapa de gestión en la que el Gobierno insular se encontraba dividido y de la que también formaba parte el PP.

«¿Cómo se atreve el presidente del Cabildo de Gran Canaria a hablar de inestabilidad de un Gobierno cuando los consejeros que están aquí ni se hablan ni se saludan cuando se ven por el pasillo? Esta es la realidad», continuó el portavoz popular. Blanco aprovechó además su intervención para dirigirse al presidente insular en tono irónico: «¿Esto lo sabe usted?», preguntó.

En este sentido, el Gobierno del Cabildo de Gran Canaria y el Grupo Popular escenificaron este lunes, durante el debate, dos visiones completamente opuestas sobre la situación de la isla. Mientras Antonio Morales defendió la existencia de «proyectos estratégicos» y «cifras récord», Miguel Jorge Blanco acusó al presidente insular de mantener una actitud «ombliguista».

En esta línea, Blanco recalcó que, más que un debate sobre la actualidad de la isla, la sesión debería haberse denominado el «debate de las competencias». El portavoz popular realizó esta afirmación después de reclamar a Morales una mayor implicación en materia de vivienda y seguridad, dos ámbitos sobre los que el presidente insular respondió que el Cabildo de Gran Canaria no tiene competencias directas.

Ante esta respuesta, Blanco recordó que el presidente del Cabildo está, según dijo, «en todas las salsas, sean o no competencia directa» de la institución insular. «Su responsabilidad es realizar las gestiones correspondientes para mejorar el acceso a la vivienda y también reforzar la seguridad en la isla, de modo que se cubran las 500 plazas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que hoy no existen en Gran Canaria», subrayó.

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