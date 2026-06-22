Proyecto piloto en Canarias desvía ocho toneladas de residuos de vertederos mediante compostaje

La división turística de Grupo Satocan participó en la prueba piloto del Proyecto Compost T+ Canarias Circular, una iniciativa público-privada orientada a impulsar la economía circular a partir del tratamiento de biorresiduos generados en establecimientos turísticos.

El proyecto se desarrolló entre septiembre de 2025 y abril de 2026 con la colaboración del hotel Gold by Marina, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y Ayagaures Medioambiente. Durante ese periodo, el establecimiento aportó 8.195 kilos de biorresiduos, principalmente de origen vegetal.

Residuos hoteleros para compostaje local

La biomasa recogida se trasladó a la planta de compostaje de Agüimes, donde se transformó en compost T+, un abono orgánico destinado a jardines y espacios verdes del municipio. Según la información facilitada, la actuación permitió desviar más de ocho toneladas de residuos de los vertederos.

El proyecto se enmarca en una línea de trabajo vinculada a la sostenibilidad turística y a la reducción del impacto ambiental de los residuos orgánicos.

La organización sostiene que esta gestión favorece la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y contribuye a la regeneración de suelos locales.

“Participar en el Proyecto Compost T+ ha sido una experiencia sumamente enriquecedora"

Grupo Satocan sitúa esta experiencia dentro de su programa ESG, centrado en criterios ambientales, sociales y de gobernanza, y en los objetivos asociados a la certificación Biosphere.

La compañía plantea la sostenibilidad como una gestión que integra a los agentes que forman parte de su cadena de valor y suministro.

El director del hotel Gold by Marina, Renaud Gregoire, destacó el alcance de la iniciativa: “Participar en el Proyecto Compost T+ ha sido una experiencia sumamente enriquecedora y un reflejo de lo que entendemos por turismo regenerativo”. Añadió que “no se trata solo de minimizar nuestro impacto, sino de devolver a la tierra parte de lo que nos da, cerrando el ciclo biológico de nuestros residuos”.

Estrategia de sostenibilidad turística

Gregoire también subrayó que la experiencia piloto muestra el papel de la coordinación entre empresas y administraciones. “Este proyecto piloto nos demuestra que la colaboración público-privada es la clave para liderar el cambio hacia un modelo turístico que realmente cuide y nutra a nuestra isla”, afirmó.

El hotel Gold by Marina forma parte de la estrategia de sostenibilidad turística de Grupo Satocan, que vincula estas prácticas a su certificación Biosphere y a la gestión ambiental de sus complejos.

La compañía señala que sus establecimientos mantienen presencia en posiciones destacadas de TripAdvisor y reciben reconocimientos internacionales vinculados a su actividad turística.