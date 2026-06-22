LA PROVINCIA sortea 40 entradas para vivir el Granca Live Fest

LA PROVINCIA refuerza su compromiso con sus lectores y lanza una nueva acción exclusiva para su comunidad de suscriptores. Bajo el lema “Suscríbete. Disfruta. Vive el Granca Live Fest”, el periódico sorteará 5 entradas dobles para cada día del Granca Live Fest, una de las citas musicales más esperadas del verano en Gran Canaria.

La promoción forma parte de la campaña de captación y fidelización de suscriptores impulsada por LA PROVINCIA, con el objetivo de premiar la confianza de quienes ya forman parte de la comunidad del periódico y, al mismo tiempo, animar a nuevos lectores a disfrutar de todas las ventajas de estar suscrito.

En total, se sortearán 20 entradas dobles, lo que supone 40 accesos para disfrutar del festival. La acción incluye 5 entradas dobles para la jornada del 2 de julio, 5 entradas dobles para el 3 de julio, 5 entradas dobles para el 4 de julio y 5 entradas dobles para el 5 de julio, según recoge el briefing de la campaña.

Ser suscriptor tiene premio

Con esta iniciativa, LA PROVINCIA quiere agradecer la fidelidad de sus lectores y reforzar el valor añadido de la suscripción. Todos los suscriptores activos podrán participar en el sorteo, tanto quienes cuentan con suscripción digital como quienes tienen suscripción de papel.

Además, las nuevas altas realizadas durante el periodo de la campaña también podrán optar a las entradas dobles, convirtiendo esta promoción en una oportunidad para descubrir la información de calidad, la actualidad de Canarias y las ventajas exclusivas vinculadas al Club+ el club de la comunidad de suscriptores.

“La mejor información de Canarias también te lleva a los mejores eventos” es la idea central que une actualidad, cultura, ocio y experiencias únicas para nuestros suscriptores.

Una experiencia musical para la comunidad de lectores

El Granca Live Fest se ha consolidado como uno de los grandes acontecimientos musicales del verano en Canarias, reuniendo a miles de asistentes en torno a la música en directo y a una programación pensada para públicos diversos.

Con esta acción, LA PROVINCIA no solo ofrece a sus lectores la posibilidad de asistir al festival, sino que también refuerza su papel como medio cercano a la vida cultural y social de Gran Canaria. La campaña busca vincular la suscripción con experiencias reales, exclusivas y de valor para quienes confían cada día en el periódico para mantenerse informados.

Datos del espectáculo

📅 Fechas: Desde el 2 hasta el 5 de julio

⏰ Hora: A las 19:00 h

📍 Lugar: Estadio de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria.

Ventajas de ser suscriptor de LA PROVINCIA

La suscripción a LA PROVINCIA permite acceder a contenidos exclusivos, información local de calidad, noticias de actualidad, newsletters, servicios premium, ventajas del Club del Suscriptor y nuevas promociones especiales.

Ahora, además, ser suscriptor puede llevarte a disfrutar de uno de los festivales del año.

Participa en el sorteo y vive el Granca Live Music con LA PROVINCIA.

¿Cómo participar en los sorteos?

Participar es muy sencillo. Los lectores interesados únicamente deberán completar los formularios habilitados siguiendo los pasos a continuación:

Ser suscriptor de LA PROVINCIA: Si aún no lo eres, aprovecha nuestras ofertas de captación de nuevos suscriptores y únete a nuestra comunidad hoy mismo.

Asegúrate de tener tus datos actualizados: Tu correo electrónico y número de móvil deben estar al día en tu perfil de usuario. Rellena los formularios y… ¡Ya estarás participando en los sorteos!

Formulario para participar en el sorteo de entradas para disfrutar del Granca Live Fest el jueves día 02/07:

Formulario para participar en el sorteo de entradas para disfrutar del Granca Live Fest el viernes día 03/07:

Formulario para participar en el sorteo de entradas para disfrutar del Granca Live Fest el sábado día 04/07:

Formulario para participar en el sorteo de entradas para disfrutar del Granca Live Fest el domingo día 05/07:

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

Los sorteos se celebrarán el martes 30 de junio a las 12:00 horas.

Una vez realizado, LA PROVINCIA contactará directamente con las personas ganadoras utilizando los datos facilitados en el formulario de participación. Por eso, revisa y actualiza tu información en la sección 'Mi cuenta' en tu perfil de usuario para que email y teléfono móvil estén correctamente.

Si quieres disfrutar en directo de artistas como Maroon 5, Lauryn Hill, Dani Martín, Aitana o Lola Índigo en una de las citas musicales más destacadas del verano, no dejes pasar esta oportunidad. Completa los formularios de participación y podrás llevar totalmente gratis, una de las 20 entradas dobles para el Granca Live Fest 2026.

Un festival de referencia que volverá a convertir Gran Canaria en el epicentro de la música en vivo, con un cartel internacional y varias jornadas repletas de grandes actuaciones. Participa, cruza los dedos y prepárate para vivir una experiencia inolvidable.

¡Mucha suerte y nos vemos en el Gran Live Fest 2026!