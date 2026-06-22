LA PROVINCIA sortea 5 entradas dobles para vivir el Cubatonazo Fest por todo lo alto en Maspalomas

El próximo sábado 27 de junio, el emblemático Ocean Club Maspalomas se convertirá en el epicentro de la música latina con una jornada cargada de ritmo, espectáculo y diversión desde las 12:00 horas con la llegada del Cubanotazo Fest a la isla.

El cartel reúne a algunos de los artistas más reconocidos del género urbano cubano, entre ellos El Micha, Wampi, Yet Garbey, Los Datway, Fredyclan, Charly & Johayron, Dany Ome, Kevincito El 13, El Chacal y El Chulo, en una cita que promete reunir a cientos de aficionados llegados de distintos puntos de Canarias.

Además de los conciertos, el festival contará con cañón de espuma, gastronomía típica, animación y bailarines, creando una experiencia única para disfrutar durante todo el día.

Un festival que promete hacer historia

La combinación de un cartel artístico de primer nivel, una ubicación privilegiada y una producción diseñada para ofrecer una experiencia inolvidable convierten al Cubatonazo Fest en una de las citas imprescindibles del calendario musical de Gran Canaria.

Si quieres formar parte de esta gran celebración de la música urbana cubana, participa en nuestro sorteo y consigue una de las cinco entradas dobles que LA PROVINCIA pone a disposición de sus lectores.

¿Cómo participar?

Participar es muy sencillo. Los lectores interesados únicamente deberán completar el formulario habilitado siguiendo los pasos a continuación:

Estar registrado en LA PROVINCIA: Si aún no lo estás, regístrate gratis y únete a nuestra comunidad. Asegúrate de tener tus datos actualizados: Tu correo electrónico y número de móvil deben estar al día en tu perfil de usuario. Rellena el formulario y… ¡Ya estarás participando en el sorteo!

Entre todas las participaciones válidas recibidas se realizará el sorteo de 5 entradas dobles, que permitirán a los ganadores acudir acompañados al evento Cubanatazo Fest el próximo 27 de junio.

Se recomienda rellenar el formulario cuanto antes para no quedarse fuera de esta oportunidad de vivir una de las citas más atractivas del verano de Gran Canaria.

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

El sorteo se realizará el próximo 26 de junio a las 12:00 horas. Una vez efectuado, La Provincia se pondrá en contacto directamente con las personas ganadoras a través de los datos facilitados en el formulario de participación.

Por este motivo, es importante que revises y mantengas actualizada tu información en la sección 'Mi cuenta' en tu perfil de usuario para que email y teléfono móvil estén correctamente.

Si quieres vivir en primera persona el Cubatonazo Fest, una cita que promete convertirse en uno de los grandes eventos musicales del verano, solo tienes que completar el formulario y participar en el sorteo de 5 entradas dobles. Una oportunidad perfecta para disfrutar de una jornada única al ritmo de la mejor música urbana junto a quien tú elijas

¡Mucha suerte a todos los participantes y nos vemos en el Cubatonazo Fest! 🎶🔥