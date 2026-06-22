Teror celebra la distinción de Interés Turístico Nacional para la Fiesta de la Virgen del Pino

La Fiesta de la Virgen del Pino ha sido reconocida oficialmente como Fiesta de Interés Turístico Nacional, la máxima distinción que concede la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España a este tipo de celebraciones. El reconocimiento fue presentado esta mañana en un acto institucional celebrado en la Alameda Pío XII, presidido por Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática junto con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu Boher.

Durante la ceremonia se puso en valor el significado de una declaración que reconoce la antigüedad, la singularidad, la riqueza cultural y la capacidad de atracción turística de una celebración que reúne cada año a más de 200.000 personas ante la imagen de la Virgen del Pino. La declaración supone un importante impulso para la promoción de las fiestas. Además, constituye el paso previo para optar, en un futuro, a la catalogación de Fiesta de Interés Turístico Internacional.

La Fiesta del Pino se convierte así en la octava celebración de Canarias en obtener esta distinción y la número 158 de toda España.

Una fiesta ligada a la identidad de Canarias

Durante su discurso, el ministro Ángel Víctor Torres recordó la relevancia histórica y cultural de la celebración y felicitó a todos los vecinos de la Villa Mariana por el reconocimiento. Torres señaló que Teror es un lugar al que se acude "a agradecer y a pedir", una tradición que pasa de abuelos a nietos y que forma parte de la memoria colectiva de Canarias. Además, recordó que la Fiesta del Pino es ya la octava celebración del Archipiélago que obtiene la declaración de Interés Turístico Nacional. "Un número magnífico y mágico" que coincide con el número de islas del Archipiélago, remarcó.

Para el ministro canario, la Virgen del Pino y el municipio de Teror simbolizan elementos profundamente vinculados a la identidad de Gran Canaria, como las parranda, el tradicional chorizo de Teror, el pan de matalauva, el queso curado. Pero sobre todo la "cercanía a la tierra". "Teror es fervor, pasión y la historia de la familia de nuestra tierra", sentenció el ministro.

"Hoy Teror es el orgullo de toda España"

Por su parte, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, felicitó a todas las instituciones implicadas por el trabajo realizado para conseguir la distinción.

Tras varias horas de estancia en el municipio, Hereu aseguró que notaba ya el principal atractivo de Teror: "el calor de las personas". El ministro reflexionó sobre el papel del turismo como fenómeno que va más allá de la economía y que tiene una importante dimensión cultural. Recordó que Canarias recibió el pasado año cerca de 18 millones de visitantes y afirmó que quienes se preguntan por qué España es una potencia turística deberían conocer lugares como Teror para encontrar la respuesta.

A su juicio, las Fiestas del Pino reúnen todos los elementos que explican el éxito de una celebración: unas tradiciones nacidas de la fe que han evolucionado hasta convertirse en un gran acontecimiento cultural, junto a la implicación activa de la ciudadanía. "Lo interesante es que algo local tiene un valor tan universal", destacó Hereu, quien concluyó asegurando que "hoy Teror es el orgullo de toda España".