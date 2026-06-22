Valleseco vuelve a licitar su proyecto público de cohousing al quedar desierto el concurso

El Ayuntamiento de Valleseco ha vuelto a sacar a licitación las obras para construir el primer proyecto público de vivienda colaborativa, o cohousing, de Canarias, después de que el primer procedimiento de contratación quedara desierto al no presentarse ofertas dentro del plazo previsto. La nueva convocatoria mantiene el objetivo de crear una comunidad residencial colaborativa con 14 alojamientos y zonas comunes, en una actuación vinculada a la vivienda, la innovación social y el desarrollo territorial del municipio.

Una nueva convocatoria tras quedar desierto el primer concurso

La actuación sale de nuevo a licitación con un presupuesto base de 1.874.878,72 euros, IGIC incluido, y un valor estimado del contrato de 1.752.233,10 euros. La financiación corresponde de forma conjunta a la Consejería de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Valleseco.

El anuncio ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público mediante procedimiento abierto simplificado, con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 9 de julio de 2026, a las 14.00 horas. La apertura de las proposiciones económicas está prevista para el 13 de julio de 2026.

Rehabilitación y ampliación en Párroco Marrero Díaz

El proyecto contempla la rehabilitación de una vivienda tradicional situada en la calle Párroco Marrero Díaz número 12, así como su ampliación sobre parcelas anexas. La intervención permitirá configurar un complejo residencial de unos 2.200 metros cuadrados, con un plazo de ejecución previsto de 12 meses.

La propuesta busca ampliar la oferta residencial del municipio a través de un modelo basado en la convivencia y el uso compartido de servicios. Según el planteamiento municipal, el complejo estará orientado a personas que quieran desarrollar su proyecto de vida en comunidad, con espacios privados y zonas comunes destinadas a actividades compartidas.

Catorce alojamientos y espacios comunitarios

El futuro complejo contará con 14 alojamientos privados de aproximadamente 45 metros cuadrados cada uno. Estos espacios se complementarán con una cocina compartida, salas multifuncionales, huertos comunitarios, zonas ajardinadas, áreas de encuentro y espacios destinados al autoconsumo energético.

El modelo de cohousing se basa en la cooperación entre residentes, la corresponsabilidad y el apoyo mutuo. La iniciativa incorpora, además, criterios de sostenibilidad ambiental, eficiencia energética y aprovechamiento de recursos. Las viviendas formarán parte de una comunidad pública colaborativa cuya gestión se realizará mediante una cooperativa de usuarios, con el objetivo de garantizar un uso estable y participativo de los alojamientos.

El Ayuntamiento vincula el proyecto al arraigo rural

El alcalde de Valleseco, José Luis Rodríguez Quintana, señaló que la nueva licitación refleja la voluntad municipal de sacar adelante el proyecto pese a las dificultades que afectan al sector de la construcción y a la contratación pública. El regidor afirmó que la segunda convocatoria permitirá intentar adjudicar una actuación que el Ayuntamiento considera relevante dentro de las políticas de vivienda en Canarias.

Rodríguez Quintana defendió que el cohousing puede ser una herramienta para responder a retos demográficos, sociales y habitacionales en los municipios rurales. Según el alcalde, el proyecto no se limita a construir viviendas, sino que busca crear comunidad, combatir la soledad no deseada, generar arraigo y ofrecer nuevas oportunidades para residir en Valleseco.

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La actuación se integra en la Agenda Urbana Local de Valleseco y forma parte de la estrategia municipal para combinar vivienda, sostenibilidad, participación ciudadana y cohesión social. Con esta nueva licitación, el Consistorio retoma un proyecto con el que pretende diversificar la oferta residencial, favorecer la fijación de población y reforzar la vida comunitaria en el municipio.