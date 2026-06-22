El virtuosismo musical de Ignacio Clemente Estupiñán

En una entrega anterior, tuvimos la oportunidad de relatar la vida y obra de uno de los maestros de música más excelsos del panorama insular. En aquel entonces, fue el teldense Rvdo. D. José Estupiñán Milán, quien de manera unánime recibió la admiración y el respeto de cuantos amaban la música sacra, bellamente interpretada por él, a través del magnífico órgano de la catedral de Santa Ana.

Días después, se anunciaba el nombre del pregonero de las fiestas patronales de San Juan Bautista. La más que acertada designación recayó en un antiguo vecino de la zona fundacional de la ciudad: Ignacio Clemente Estupiñán. Aplaudimos la decisión de nuestro alcalde, pues de sobra conocemos las virtudes humanas y profesionales que adornan a nuestro conciudadano. Hombre afable y extremadamente amable, es el prototipo de teldense que todos quisiéramos llegar a ser. De casta le viene al galgo, pues al ser uno de los herederos de la saga de los Estupiñán, a nadie ha sorprendido su grado de caballerosidad. Pero hablemos de su vida profesional, iniciada en su más tierna infancia, cuando presenciaba las clases de solfeo y piano que su madreimpartía.

La música no le fue impuesta como deber ineludible, pues se depositó en él como el más fino rocío que, tras insistentes horas, logra penetrar y fortalecer a la más pequeña planta. Paralelamente a ello, el jovencísimo Nacho ingresa en la academia municipal de música de Telde, en donde también su madre, María Ángeles Estupiñán, lo toma como alumno. Al tiempo entrará en el Conservatorio Superior de Música de Las Palmas de Gran Canaria, allí recibe magistrales clases de doña Charina Martínez Montelongo y doña Purificación Álvarez. Concluye estos estudios recibiendo el título superior de Piano con las máximas calificaciones y, consecuentemente, obteniendo el premio extraordinario de fin de carrera.

Trayectoria internacional

Con esos avales llega a Ámsterdam y, durante cuatro largos años, se formará en el Conservatorio Sweelinck con David Kuyken y Jan Wijn. A continuación viajará a Boston, en donde realizará un máster en interpretación pianística en el prestigiosísimo New England Conservatory. Allí recibe clases de Patricia Zander, becado por la Fundación La Caixa y finalizando esta formación con los más altos honores académicos.

Doctor en Historia y Ciencia de la Música por la Universidad de Granada, publica un libro sobre Rosa García Ascot y la Generación del 27: Rosa García Ascot Obra para piano (Volumen de partituras). También está presente en los discos Orpheus Classical: Piano Tribute to Rosa García Ascot y de Cezanne Producciones: Rosa García Ascot Obras Completas. Su exitosa carrera le ha llevado por más de una veintena de ciudades españolas y otras tantas de Alemania, Holanda, Bélgica, Portugal, Australia, Francia, Brasil y Estados Unidos.

Reconocimientos

Además, a lo largo de los años dedicados al piano, ha recibido numerosos galardones, entre los que destacamos: el primer premio Condes de la Vega Grande en el concurso Pedro Espinosa; primer premio Pedro Espinosa, en el concurso extraordinario dedicado al pianista Javier Alfonso; premio de Música de Cámara Outreach Performances del New England Conservatory de Boston; y el primer premio en el concurso Ciudad de Arucas, también denominado Premio Joaquín Blanco a la interpretación de Mozart.

En el año 2023 fue nombrado Académico Correspondiente de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel. Ha formado parte de la junta directiva de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria entre los años 2021 y 2025. También ha ejercido la asesoría musical en el programa de Radio Televisión Canaria ‘Canarias Clásica’, una valerosa aportación que realizó entre 2019 y 2020.

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Nuestro biografiado es actualmente profesor del Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria y pronto será admitido como socio de la muy benemérita y patriótica Real Sociedad Económica de Amigos del País. Telde tiene en el doctor Clemente Estupiñán uno de los valores más reconocidos de su extenso e histórico ámbito cultural. La vida y obra de este ciudadano ejemplar es un reclamo para que se sigan potenciando todos los estudios musicales. Llamada que no termina en esto, sino exigiendo a nuestro consistorio que se acabe con la perentoria y avergonzante situación por la que pasa nuestra más que admirada y centenaria banda municipal de música.