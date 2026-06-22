Vox critica que el grupo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria es «limitado y limitante»

«Le hemos escuchado decir que Gran Canaria tiene límites, pero lo que sí tiene la isla es un gobierno insular con políticos limitados y limitantes», afirmó este lunes el portavoz de Vox en el Cabildo de Gran Canaria, Yeray Suárez, durante el Debate sobre la Orientación General de la Política Insular. Suárez recalcó que mientras el gobierno insular habla de «estrategias, agendas y de ecoísla», los grancanarios, según dijo, hablan de «carreteras colapsadas, aumento de la inseguridad y pérdida de poder adquisitivo».

En este sentido, el portavoz de Vox puso el foco en la «inseguridad creciente» en Gran Canaria, un problema que, según afirmó, «algunos intentan ocultar». Suárez sostuvo que las agresiones sexuales en la isla «aumentan», que los delitos violentos «siguen creciendo» y que los vecinos constatan en sus barrios «lo que está pasando». «Cuando los vecinos trasladan el miedo, la izquierda lo que hace es acusarlos de exagerar», criticó el portavoz. «Pues no, no exageran; simplemente viven la realidad», añadió.

Ecoísla fallido

En este sentido, Suárez reconoció que la seguridad no es una competencia directa del Cabildo de Gran Canaria, aunque sostuvo que la institución insular sí está obligada a «liderar y presionar a las administraciones competentes» ante los índices de inseguridad que, según afirmó, «sufre la isla».

El portavoz de Vox criticó que el gobierno insular «se ponga siempre de perfil» y haya «ignorado por completo» esta situación. Además, aprovechó su turno de palabra para dirigirse al presidente del Cabildo, Antonio Morales, y preguntarle «por qué siempre hay dinero para determinadas causas y aventuras políticas», pero no, según dijo, «para resolver la crisis de vivienda o las infraestructuras pendientes».

Debate sobre el estado de Gran Canaria / Cabildo de Gran Canaria

Además, Suárez también hizo referencia al modelo de «ecoísla» defendido por el gobierno insular que, según dijo, se ha presentado durante años como «la gran revolución». Sin embargo, el portavoz de Vox sostuvo que la realidad es que Gran Canaria continúa sufriendo «vulnerabilidades energéticas evidentes», que, a su juicio, se reflejan en la necesidad de fletar barcos ante la posibilidad de un «cero energético» en la isla. «Ustedes han llenado la isla de placas solares, pero lo que pagan por la factura de la luz se ha ido incrementando con el paso de los años», afirmó Suárez.

Por otro lado, Vox también se refirió a las «ayudas y recursos» destinados a las personas migrantes. En este sentido, Suárez defendió que la prioridad del Cabildo de Gran Canaria debe ser «nacional» y sostuvo que los recursos públicos deberían destinarse primero a resolver los problemas «de los españoles de Gran Canaria». El portavoz de Vox añadió que, una vez atendidas esas necesidades, «si queda algo, se ayudará a los demás».