El Cabildo de Gran Canaria exige al Gobierno central 1.600 millones de euros para el tren del sur

El Cabildo de Gran Canaria cerró este martes la segunda y última sesión del Debate sobre el Estado de la Isla con un respaldo mayoritario al proyecto del tren del sur y una reclamación explícita al Estado para que garantice su financiación. La Corporación aprobó con 22 votos a favor (solo la abstención de Vox) una propuesta de resolución de Nueva Canarias-Frente Amplio Canarista para solicitar la firma de un convenio entre el Gobierno de España, el Ejecutivo autonómico y el propio Cabildo que asegure una inversión de 1.600 millones de euros para desarrollar el tren de Gran Canaria.

La iniciativa, defendida por el portavoz nacionalista Carmelo Ramírez, también plantea consolidar a la empresa pública Ineco, del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible y a cuyo accionariado se incorporó el Cabildo de Gran Canaria en abril de este año, como medio propio para acelerar la redacción y ejecución de los trabajos técnicos vinculados al proyecto ferroviario.

Previamente, la sesión aprobó casi por unanimidad una propuesta del Partido Popular para exigir al Ejecutivo estatal la suscripción de un convenio plurianual para financiar los 2.000 millones de euros necesarios para materializar la infraestructura. Actualmente, el proyecto está en fase de inicio de la tramitación de las expropiaciones necesarias para comenzar las obras, con una partida inicial de 16,7 millones de euros, tras obtener la Declaración de Impacto Ambiental favorable para los 25 subproyectos ferroviarios.

23 propuestas aprobadas

De esta forma, el ferrocarril volvió a evidenciar uno de los grandes consensos políticos existentes en el Cabildo, pese a las discrepancias escenificadas entre gobierno y oposición durante el Debate. De las cincuenta propuestas de resolución registradas por los cinco grupos políticos del Cabildo, diez por cada formación, los 24 representantes isleños presentes dieron luz verde a 23 iniciativas: veinte impulsadas por el grupo de gobierno, integrado por Nueva Canarias y PSOE, y únicamente tres procedentes de la oposición, todas ellas presentadas por el Partido Popular.

Antonio Morales, Carmelo Ramírez, Augusto Hidalgo, Isabel Mena y Aridane Romero antes de comenzar la segunda sesión del Debate sobre el estado de la Isla. / David Delfour.

Por otro lado, durante las votaciones quedó patente la sintonía entre PP y Vox, que respaldaron recíprocamente casi la totalidad de sus iniciativas, mientras que Coalición Canaria rechazó parte de las propuestas planteadas por Vox, especialmente la que dedicó a la prioridad nacional, aunque apoyó íntegramente las defendidas por su socio en el gobierno regional, el Grupo Popular.

Mayor consenso

Uno de los acuerdos que generó mayor consenso fue el impulsado por el Partido Popular para abaratar las tarifas del aparcamiento del Hospital Universitario Materno Infantil, especialmente para familiares de pacientes y personal sanitario. También obtuvo el respaldo unánime con su propuesta para instar al Gobierno central a impulsar la energía eólica marina mediante un plan estatal específico para desplegar esta tecnología en las costas de la isla.

Entre las propuestas del grupo de gobierno que recabaron apoyos más allá de Nueva Canarias y PSOE destacó, con 22 votos favorables, la iniciativa socialista para exigir un refuerzo de los medios humanos y técnicos en el aeropuerto de Gran Canaria con el fin de reducir las largas colas en los controles fronterizos de pasajeros procedentes de países extracomunitarios, como el Reino Unido.

En este ámbito, también salió adelante, aunque solo con los votos del equipo de gobierno, un acuerdo para establecer bonificaciones en los aparcamientos aeroportuarios para residentes que deban desplazarse por motivos sanitarios, laborales o de cuidados.

Atascos y guaguas gratis

Asimismo, Coalición Canaria se sumó a la propuesta de Nueva Canarias en defensa de la dignidad humana y contra la prioridad nacional, que insta a las administraciones a garantizar políticas de acogida y asilo dignas para las personas migrantes vulnerables y a denunciar los discursos racistas y xenófobos.

En materia de movilidad, también prosperó una iniciativa de NC, respaldada por 20 consejeros, con el objetivo de reforzar la coordinación entre el Cabildo, la Dirección General de Tráfico y el Gobierno de Canarias para aliviar la congestión diaria en la GC-1.

A ello se añadió otra propuesta de la formación canarista, apoyada por 22 votos, para reclamar al Estado los 42 millones de euros pendientes correspondientes a 2025 y los 78 millones previstos para 2026 destinados a financiar la gratuidad de las guaguas, al tiempo que se insta al Ejecutivo autonómico a incrementar su aportación mientras la Administración estatal no asuma la totalidad del coste.

Plan Sociosanitario

Entre otros acuerdos relevantes, figura la exigencia presentada por el PSOE para instar al Gobierno de Canarias para que apruebe de forma inmediata el III Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, considerado clave para continuar ampliando la red de plazas residenciales y de atención a personas dependientes en la Isla. El texto logró el respaldo de 16 votos a favor, es decir, del equipo de gobierno.

También fue aprobada la propuesta socialista para reclamar al Ejecutivo regional que complemente con fondos propios el Bono Alquiler Joven y actualice sus cuantías para adaptarlas al incremento del precio de la vivienda. En materia educativa, prosperaron exigir que Canarias destine al menos el 5% del PIB a educación pública y el 1% a la financiación de las universidades públicas antes de 2030, del PSOE y NC, respectivamente.

En el ámbito energético, el Cabildo acordó solicitar el refuerzo del sistema eléctrico insular mediante la incorporación de generación convencional flexible y de bajas emisiones para garantizar el respaldo necesario ante la creciente implantación de energías renovables. Además, NC sacó adelante iniciativas para garantizar la financiación de proyectos energéticos vinculados a fondos europeos y para rechazar la reforma del marco financiero comunitario planteada por la Comisión Europea al considerar que podría perjudicar al sector primario canario.

La oposición: 47 propuestas rechazadas

Frente a estos acuerdos, la oposición no logró sacar adelante la mayor parte de sus iniciativas. Vox vio rechazadas sus diez propuestas, entre ellas las referidas a la denominada «prioridad nacional», la eliminación de subvenciones a proyectos de cooperación internacional, la creación de un plan insular de natalidad o la reducción del gasto político.

Tampoco prosperaron las diez propuestas registradas por Coalición Canaria, entre ellas las destinadas a crear una bolsa de viviendas vacías para alquiler asequible, ampliar las becas al estudio, intensificar el control sobre los centros sociosanitarios o elaborar un estudio para resolver los atascos entre El Sebadal y Juan XXIII.

La oposición presente en la segunda jornada del Debate sobre el estado de la isla. / David Delfour.

Y el PP tampoco logró sacar adelante su propuesta para duplicar el presupuesto destinado a becas y ayudas a la investigación y la formación práctica; la constitución de una comisión específica para reactivar y supervisar el futuro del Plan Insular de Ordenación tras las sucesivas anulaciones judiciales, ni tampoco la inciativa destinada a reducir progresivamente la dependencia de financiación pública del Club Baloncesto Gran Canaria

Competencias de las propuestas

La portavoz nacionalista, Vidina Cabrera, criticó durante la presentación de sus iniciativas que más de la mitad de las propuestas registradas por Nueva Canarias y PSOE correspondieran, a su juicio, a competencias del Gobierno de Canarias o del Estado, reprochando al grupo de gobierno carecer de un «plan para la isla».

El análisis de las iniciativas presentadas revela dos estrategias políticas diferenciadas según el ámbito de actuación. Por un lado, el bloque opositor de Vox y Coalición Canaria ha centrado el 100% de sus propuestas en competencias exclusivas del Cabildo, mientras que el Partido Popular ha equilibrado su hoja de ruta destinando un 60% de sus medidas a la gestión local y un 40% a la exigencia estatal.

Por otro lado, PSOE y Nueva Canarias, han proyectado gran parte de sus demandas hacia administraciones superiores, dirigiendo un 70% de sus resoluciones al Gobierno de Canarias y, el resto, al Estado. En cualquier caso, las propuestas de resolución aprobadas durante el Debate sobre el Estado de la Isla tienen un alcance fundamentalmente político. Se trata de instrumentos de impulso y orientación y no implican la ejecución de actuaciones concretas.

Para convertirse en realidad deberán ser asumidas y tramitadas por los órganos competentes y, en muchos casos, dependen de otras administraciones públicas. Como ejemplo, cabe recordar que en el Debate de 2025 una de las propuestas aprobadas fue instar al Gobierno de Canarias a la creación de un impuesto de estancias turísticas canarias, una iniciativa que solamente se ha llevado a cabo en Mogán.