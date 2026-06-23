'Baifo e Hijos' de Quevedo desata la locura en Las Palmas de Gran Canaria: "Si puedo me lo compro todo"

8.30 de la mañana, la cola ya daba la vuelta al parque de los Juegos Olímpicos de México, en Las Palmas de Gran Canaria. Camisetas de Quevedo, nervios y emoción era lo que se respiraba en el ambiente. Algunos incluso habían decidido esperar con sillas para asegurarse la entrada.

“Vengo desde Santa María de Guía y me levanté a las cinco de la mañana para llegar en guagua”, contaba un fan de Quevedo. “Nosotras venimos desde San Cristóbal y también salimos desde las 5”, añadían dos que se encontraban también en la cola.

La gente esperando para acceder a la tienda de Quevedo en Altavista. / Briseida Viera

La nueva tienda pop-up de Quevedo abrió sus puertas este martes a las 9.00 horas en el Mercado de Altavista, en Las Palmas de Gran Canaria, y antes incluso de comenzar la venta, ya reunía a un centenar de fanáticos dispuestos a hacerse con el merchandising de su cantante favorito. La tienda estará disponible desde hoy día 23 hasta el sábado 27 de junio, en horario de 9.00 a 17.00 horas.

“Yo, si puedo, me lo compro todo”, decía una de las jóvenes que esperaba en la fila. Otra fan explicaba: “Salí de mi casa a las 7.30 de la mañana. Vivo por encima de San Mateo, casi llegando al Pico de las Nieves. Llevo aquí una hora esperando”. También había quien lo tenía claro: “Quiero comprar todo, valga lo que valga, que para eso trabajamos”.

Ni la lluvia ni la cola frenan la fiebre de Quevedo

El tiempo siguió pasando, pero la cola no disminuyó. Empezaron a caer algunas gotas, aunque la lluvia no fue impedimento para que los seguidores continuaran esperando su turno para entrar en esta tienda temporal que el artista grancanario ha instalado en Las Palmas de Gran Canaria.

Al acceder al espacio, los visitantes se encuentran con un puesto de estética tradicional, con sus básculas y su característica vitrina, propia de un mercado. Pero esta vez no se vende ni carne ni embutidos, sino la colección de Quevedo inspirada en su nuevo álbum, El Baifo.

Entre los productos disponibles hay dos modelos de camiseta: una amarilla con ocho estrellas, en representación de cada isla, y otra blanca con la mítica frase del single Ni borracho: “Aquí todos somos costeros”. También se vende un vaso serigrafiado con algunas de las frases más relevantes de las canciones, además del portavasos de cuero, algo que está muy de moda en las romerías canarias.

Así es la tienda de Quevedo en el Mercado de Altavista, en Las Palmas de Gran Canaria. / Briseida Viera

La colección incluye, además, una versión más playera: una tote bag con las ocho estrellas, una toalla amarilla con el mismo diseño y un sombrero de paja con el nombre de El Baifo alrededor.

Los precios no bajan de los 10 euros. Los productos más barato son el vaso y el gorro, que cuestan 10 euros. Le siguen el portavasos, a 15 euros; las camisetas, a 35; la tote bag, a 28; y la toalla, a 30 euros.

Camiseta de las ocho estrellas de la nueva colección de El Baifo. / Briseida Viera

Junto a la tienda hay un photocall donde los fans no dudan en hacerse fotos para llevarse más de un recuerdo de El Baifo. “Me levanté a las 4.30 y llevo esperando desde las 7, pero conseguí todo lo que quería: el bolso y el vaso”, decía una fan nada más salir de la pop-up con sus compras.

Photocall de El Baifo junto a la tienda temporal 'Baifo e Hijos'. / Briseida Viera

Una trabajadora de 'Baifo e Hijos' explicaba que el equipo llevaba desde ayer preparando el stand, que “se ha quedado preciosísimo”. “Aquí estamos preparados y hay merchandising suficiente para todos los días de venta”, aseguraba. “Han sido bastantes horas, pero vale la pena”, nos comentaba nada más empezar la jornada en Altavista.

La apertura de la pop-up confirma, una vez más, el tirón de Quevedo entre el público canario, capaz de movilizar a sus fans desde distintos puntos de la Isla desde primera hora de la mañana. Entre camisetas, vasos, toallas y fotografías, 'El Baifo' no solo se escucha: también se viste.