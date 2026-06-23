Lo que nunca deberías hacer en la noche de San Juan en Canarias si quieres evitar la "mala suerte", según la tradición
Aunque no existe ninguna base científica detrás de estas creencias, muchas de ellas siguen muy presentes cada 23 de junio y forman parte del imaginario popular de una de las noches más mágicas del año
La noche de San Juan está rodeada de rituales, supersticiones y creencias populares que han pasado de generación en generación. Mientras miles de personas acuden a las playas de Canarias para darse un baño de medianoche, saltar las olas o escribir deseos, también existen algunas cosas que, según la tradición, es mejor evitar si no se quiere atraer la mala suerte.
No apagar la hoguera con agua
En algunas tradiciones populares se considera que apagar una hoguera de San Juan de forma deliberada rompe el simbolismo del fuego purificador. Lo habitual era dejar que las llamas se consumieran por sí solas, ya que el fuego representa el fin de una etapa y la llegada de un nuevo ciclo.
No llevarse arena ni piedras de la playa
Una de las creencias más extendidas señala que llevarse arena, piedras o restos de la playa en la noche de San Juan puede traer mala suerte. La tradición sostiene que todo lo que pertenece al lugar donde se celebra el ritual debe quedarse allí para no romper su simbolismo.
No mirar atrás después de un ritual
En algunas zonas de Canarias y de la Península existe la creencia de que, después de arrojar un papel al fuego o dejar atrás algo simbólico, no se debe mirar hacia atrás. El gesto representa dejar atrás lo negativo y volver la vista sería una forma de «recuperarlo».
No entrar en el mar con pensamientos negativos
El baño de medianoche es uno de los rituales más populares de San Juan. Según la tradición, el mar tiene un carácter purificador durante esta noche y muchas personas aprovechan para pedir deseos o iniciar una nueva etapa. Por ello, se cree que entrar en el agua cargado de enfado o pensamientos negativos puede impedir que el ritual tenga efecto.
No dejar los deseos sin quemar o sin cumplir el ritual
Quienes escriben deseos, propósitos o aquello que quieren dejar atrás suelen completar el ritual quemando el papel o arrojándolo al mar, según la tradición que sigan. Dejar el ritual a medias se considera, para algunos, una forma de romper su simbolismo.
No olvidar que la magia está en la tradición
Más allá de la superstición, estas creencias forman parte del patrimonio cultural y popular de la noche de San Juan. Las hogueras, los baños de medianoche y los pequeños rituales que se repiten cada año mantienen viva una celebración que mezcla historia, leyenda y tradición.
Y aunque nadie puede asegurar que la mala suerte exista, son muchos los canarios que, por si acaso, prefieren no saltarse ninguno de estos rituales en la noche más mágica del año.
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