División en el Ayuntamiento por la futura gestión del Puerto de Mogán

División en el pleno de Mogán por la futura gestión del Puerto de Mogán. La propuesta para solicitar la prórroga de la concesión de la infraestructura portuaria durante otros 25 años defendida por la alcaldesa Onalia Bueno se encuentra con el 'no' frontal de la oposición, conformada por PSOE y NC. Pero esa negativa, manifestada durante el pleno de este martes, no frena las aspiraciones de la Corporación de hacerse con la gestión directa del espacio a partir de 2031porque la mayoría del grupo de gobierno que preside Bueno sí ha dado luz verde a reclamar a Puertos Canarios la prórroga de esa concesión, amparados en un expediente técnico y jurídico que, según el Consistorio, acredita que el Ayuntamiento de Mogán es el único legitimado para pedir la ampliación del plazo concesional. El argumento municipal se basa en la reserva expresa aprobada por el Pleno el 7 de mayo de 1987, cuando se autorizó la cesión de la explotación a la entidad Puerto de Mogán S.A..

Durante la sesión plenaria, el portavoz del Partido Socialista, Artemi Artiles, manifestó su firme respaldo a la gestión privada que ha venido desarrollando Puerto de Mogán SA, actual gestor de las instalaciones, calificándolo como un "buque insignia" del destino turístico del municipio y uno de los lugares más fotografiados de Canarias. Durante su intervención, Artiles defendió la colaboración de la empresa concesionaria con la comunidad marinera, destacando que su labor ha ido "más allá de su legítimo interés mercantil". Entre las acciones de la entidad privada, el portavoz socialista subrayó la cesión gratuita de los atraques para las embarcaciones recreativas de los marineros locales, el acondicionamiento y pago del solar donde estos arreglan sus nasas, y el reciente impulso para recuperar el torneo de pesca del municipio.

A raíz de este balance, Artiles mostró su extrañeza ante la postura del grupo de gobierno local. "Nos resulta complicado entender la hostilidad que se desprende del expediente entre el Ayuntamiento y la empresa privada concesionaria del puerto", afirmó. Asimismo, criticó la falta de comunicación, asegurando que los técnicos no han sabido aclararle si existieron reuniones previas con la empresa y cuestionando si se ha tenido la "deferencia" de informarles sobre las intenciones municipales. "Nuestra postura es que, con lo que funciona, no deben hacerse experimentos", sentenció.

Por su parte, el concejal de Nueva Canarias, Juan Manuel Gabella, se sumó a las críticas de la oposición, solicitando formalmente que el expediente quedara sobre la mesa para un análisis "más riguroso" y por considerar que la documentación aportada está incompleta. El edil planteó un interrogante que, a su juicio, el expediente no resuelve de forma convincente: "Si hubo una cesión y un traspaso de la concesión —una subrogación de todos los derechos y obligaciones del concesionario—, ¿cómo puede sostenerse ahora que el Ayuntamiento es titular de la concesión y conserva la facultad tan esencial como solicitar la prórroga?". En consonancia con lo expuesto previamente por el portavoz del PSOE, Artemi Artiles, Gabella concluyó recordando que los pliegos originales no establecían ninguna reserva de prórroga a favor de la administración local, y que dicha cláusula fue un acuerdo plenario posterior, equiparándolo de forma crítica a intentar cambiar las reglas del juego de manera unilateral.

Puerto Mogán S.A. había solicitado la prórroga a través de terceros

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, respondió de forma directa a las consideraciones de la oposición y negó que exista cualquier tipo de conflicto o animadversión con la entidad gestora del puerto. "No existe ninguna hostilidad con Puerto Mogán; de hecho, siempre las relaciones han sido muy cordiales", aseguró. Sin embargo, la regidora municipal aclaró que la buena sintonía no invalida las competencias y prerrogativas legales que corresponden al Ayuntamiento. "Eso no exime que nosotros tenemos un derecho y lo queremos aplicar, nada más", explicó la alcaldesa, detallando que la concesión actual finaliza en el año 2031 y que la institución local está plenamente legitimada para activar la solicitud de la prórroga ante Puertos Canarios.

También manifestó que "nosotros entendemos que la titularidad de la prórroga es del Ayuntamiento de Mogán, no del concesionario", y desveló que Ayuntamiento se enteró de las intenciones de la entidad privada, criticando la falta de comunicación por parte de esta. Bueno explicó que el Ayuntamiento tuvo conocimiento de que Puerto Mogán S.A. había solicitado la prórroga a través de terceros, lamentando que la empresa no se dirigiera a ellos. "Ni siquiera ellos se pusieron en contacto con nosotros, al menos para ponernos en conocimiento de que iban a iniciar el expediente".

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"Ellos son los que han solicitado el derecho de prórroga que todavía está en Puertos Canarios para dirimir ese expediente", señaló la alcaldesa, insistiendo en que el consistorio se mantiene firme en la defensa de sus competencias. "Insisto, el derecho de prórroga lo tiene el Ayuntamiento de Mogán, la titularidad, y no precisamente Puerto de Mogán, que por cierto, nunca nos puso en conocimiento que querían ejercer ese derecho", concluyó antes de proceder a la votación que fue aprobada por la mayoría del grupo de gobierno local.