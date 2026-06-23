Ingenio, Agüimes y Santa Lucía modernizan su red de residuos con 525 contenedores nuevos

La Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria renovará parte de su red de contenedores en Ingenio, Agüimes y Santa Lucía de Tirajana con una inversión de 79.281,65 euros. La actuación contempla el suministro de 525 nuevos contenedores de 800 litros destinados a la recogida de residuos, papel-cartón y envases, con el objetivo de sustituir unidades deterioradas y adaptar el servicio a las necesidades actuales de los tres municipios.

La iniciativa fue presentada este martes 23 de junio en el Polígono Industrial de Arinaga. El contrato de licitación cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses y permitirá incorporar nuevos equipos de carga trasera al sistema de recogida de residuos sólidos urbanos del Sureste.

Reparto por municipios y tipos de residuos

El suministro incluye 280 contenedores para residuos, 115 para papel-cartón y 130 para envases. La distribución se realizará según criterios poblacionales. De este modo, Santa Lucía de Tirajana recibirá el 50% de las nuevas unidades, mientras que Ingenio y Agüimes dispondrán cada uno del 25% restante.

Los nuevos contenedores están fabricados con materiales reciclables y resistentes a las condiciones ambientales. Además, incorporan elementos de seguridad y dispositivos compatibles con sistemas de identificación y pesaje. Según la información facilitada por la entidad comarcal, los equipos cumplen con la normativa técnica europea y nacional en materia de calidad, resistencia y uso previsto.

Sustitución de unidades agotadas

La presidenta de la Mancomunidad del Sureste y alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, explicó que la actuación forma parte del trabajo de modernización del servicio de recogida de residuos en la comarca. “Con estos 525 nuevos contenedores de carga trasera sustituimos unidades que han alcanzado el fin de su vida útil y avanzamos hacia mejores condiciones de prestación del servicio en los municipios de Ingenio, Agüimes y Santa Lucía de Tirajana”, señaló.

Martín también subrayó la importancia de la colaboración ciudadana para mantener un entorno más limpio y mejorar la gestión de los residuos en los tres municipios.

Mejora del servicio público

El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, destacó que los nuevos contenedores son equipos “más modernos, accesibles y funcionales” y que están diseñados para facilitar el reciclaje a la ciudadanía. También apuntó que su incorporación permitirá mejorar la capacidad operativa del servicio, la imagen de los espacios públicos y la recogida selectiva.

Por su parte, el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, valoró la renovación como una inversión destinada a mejorar la recolección y el transporte de residuos sólidos en los tres municipios. García recordó que la actuación se enmarca en la línea de trabajo que la Mancomunidad del Sureste mantiene desde hace años en materia de gestión de residuos y sostenibilidad.

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Con esta renovación, la Mancomunidad del Sureste avanza en la actualización de su parque de contenedores y en la mejora de la recogida selectiva en una comarca con servicios compartidos entre Ingenio, Agüimes y Santa Lucía de Tirajana.