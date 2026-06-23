El Cabildo de Gran Canaria multa a más de 220 visitantes extranjeros por infracciones en espacios naturales

El gobierno del Cabildo de Gran Canaria ha tramitado más de 220 expedientes sancionadores a visitantes extranjeros por incumplimientos de la normativa en espacios naturales protegidos entre 2025 y el primer semestre de 2026. La mayor parte de las infracciones tuvieron lugar en las Dunas de Maspalomas y el Parque Rural del Nublo.

Según los datos facilitados por la Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, durante 2025 se incoaron 151 expedientes sancionadores a ciudadanos extranjeros de distintas nacionalidades. De ellos, el 64,2% ya han sido abonados y archivados, mientras que más del 80% fueron correctamente notificados.

A estas cifras se suman las correspondientes a 2026. En la actualidad, el Cabildo mantiene en tramitación 280 infracciones medioambientales detectadas en espacios protegidos de la Isla, de las que 75 corresponden a visitantes extranjeros, lo que representa cerca del 27% del total.

Dunas y Nublo, los espacios más afectados

Las nacionalidades con mayor número de expedientes son la alemana, francesa, italiana y británica, aunque también se han registrado infracciones cometidas por visitantes procedentes de Canadá, Hungría, Dinamarca, Polonia, Eslovenia, República Checa, Noruega, Suecia, Suiza o China.

La Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas es el enclave que concentra un mayor número de actuaciones, con 43 intervenciones registradas en lo que va de 2026. Le sigue el Parque Rural del Nublo, donde se han contabilizado 16 actuaciones en el mismo periodo.

El consejero de Medio Ambiente, Raúl García Brink, destacó que "la inmensa mayoría de quienes nos visitan disfrutan de estos espacios de manera responsable", aunque consideró necesario seguir reforzando la información y la sensibilización para compatibilizar la conservación del territorio con su disfrute. "La preservación de nuestro entorno debe formar parte de la filosofía de todas las personas que disfrutan de nuestros parajes, tanto residentes como visitantes", agregó.

Refuerzo de la vigilancia

El Cabildo ha intensificado en los últimos años las labores de vigilancia y conservación en los espacios naturales con mayor presión turística. Entre las medidas adoptadas figura la reciente aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Dunas de Maspalomas, que permitirá ordenar y proteger las 404 hectáreas de este enclave. A ello se suma el proyecto Masdunas, impulsado para recuperar áreas degradadas del sistema dunar y favorecer la regeneración de la vegetación autóctona.

En el caso del Roque Nublo, la institución puso en marcha en febrero de 2025 un plan de regulación del acceso con aforo limitado y restricciones al estacionamiento de vehículos privados. Según los datos del Cabildo, la medida ha permitido reducir un 50% el número de visitas en apenas un año.

La Consejería de Medio Ambiente hizo un llamamiento a residentes y turistas para que respeten la señalización, utilicen exclusivamente los senderos autorizados y cumplan las normas de uso establecidas en los espacios protegidos.