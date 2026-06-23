Por qué la noche de San Juan también se conoce como la noche de las brujas: el origen de una tradición mágica y ancestral

La noche de San Juan es una de las celebraciones más populares del año en Canarias, marcada por las hogueras, los "rituales para atraer la buena suerte" y los baños en el mar. Sin embargo, también arrastra un nombre menos conocido pero muy extendido en el imaginario popular: el de “la noche de las brujas”. Una denominación que tiene su origen en antiguas creencias paganas y en la relación de esta fecha con la magia, los rituales y el solsticio de verano.

El origen de una noche ligada a la magia

Mucho antes de la llegada de la festividad cristiana de San Juan, diferentes culturas europeas celebraban la noche más corta del año con rituales "paganos" relacionados con el fuego, la naturaleza y la renovación de los ciclos.

Las populares "suertes de San Juan", que consistían en pequeñas ceremonias de la Europa tradicional, ocupaban un lugar destacado entre las prácticas de esa noche. Una clara de huevo vertida en un vaso de agua podía formar, con la primera luz del alba, figuras interpretadas como presagios del porvenir.

Además, era costumbre colocar papeles con nombres bajo la almohada para intentar descubrir la identidad del futuro enamorado o utilizar velas, espejos o recipientes de agua para formular preguntas sobre el destino sentimental.

En un mundo de miedo y temor hacia lo desconocido, la vinculación de la noche de San Juan con la brujería era evidente. En aquel tiempo se creía que a medianoche lo oculto podía manifestarse con mayor facilidad y determinadas acciones adquirían una eficacia extraordinaria.

A finales de la Edad Media, entre los siglos XIV y XV, tratados como el Malleus Maleficarum, el más influyente manual europeo de persecución de la brujería, reforzaron la identificación entre determinadas prácticas populares y la figura de la bruja. No obstante, muchas de las peculiaridades asociadas a la noche de San Juan pertenecían al ámbito de la religiosidad popular, la medicina doméstica y las creencias transmitidas durante siglos dentro de las comunidades rurales.

Tanto es así que la literatura conservó con especial intensidad esta tradición. En el romancero, la mañana de San Juan aparece como un momento propicio para la irrupción de lo extraordinario. Shakespeare transformó ese imaginario en hadas, bosques encantados y filtros amorosos en El sueño de una noche de verano.

En ambos casos, la fecha funciona como un umbral narrativo: durante San Juan, el orden cotidiano parece perder consistencia y lo imposible se vuelve verosímil.

La leyenda del sol y la tierra

La noche de San Juan, una de las noches más mágicas del año junto a la noche de Reyes, puede tener su origen en los "cultos solares" celebrados por distintos pueblos desde hace miles de años. El ser humano siempre ha buscado lo místico cada vez que algo se sale de su comprensión o razonamiento lógico.

En este caso, para dar una explicación a la noche más corta del año, en algunas leyendas se contaba que esto sucedía porque el Sol, enamorado de la Tierra, se negaba a abandonarla. Por ello, los celtas celebraban el Alban Heurin, una festividad en la que se encendían hogueras para dar la bienvenida al buen tiempo, pedirle al Sol que no abandonara el cielo y ahuyentar los malos presagios y atraer la fertilidad de la Tierra.

Sin embargo, con la llegada del cristianismo tras la firma del Edicto de Tesalónica por parte del emperador romano Teodosio I, la festividad pagana sufrió algunos cambios y el culto al fuego, considerado como una fuerza purificadora capaz de alejar los malos espíritus y proteger a los seres queridos, iba a perder el significado mágico que había tenido hasta entonces.

Hoy, la noche de San Juan se vive principalmente como una celebración popular marcada por el fuego, el mar y los rituales de buena suerte, pero su origen sigue alimentando un imaginario lleno de simbolismo, superstición y tradición.

Entre creencias antiguas, leyendas solares y rituales que han llegado hasta nuestros días, esta fecha continúa siendo una de las más singulares del calendario, en la que lo festivo y lo mágico aún parecen convivir en la misma noche.