¿Qué hacer en la Noche de San Juan en Gran Canaria?

La Noche de San Juan vive clavada en la tradición de Canarias y está considerada una de las festividades más mágicas y arraigadas de todo el año. La isla se llena de hogueras mientras en la costa se celebran ritos paganos de purificación. Estas son algunas de las citas y actos de los que los grancanarios podrán disfrutar esta noche. También hay que saber que el día de San Juan solo es festivo en los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Telde y Valsequillo.

Telde. El municipio continúa con sus fiestas de San Juan. Hoy en la plaza, desde las 17.00 horas, inauguración de recova y muestra de artesanía. A las 18.00 horas, encuentro de tejedoras en Centro de Artesanía y Turismo. A las 21.00 horas, actuación de Abián Reyes. A las 22.00 horas, encendido de la hoguera en el Puente de los Siete Ojos. A partir de las 22.30 horas, en la plaza, Mrs. Troupé y la Orquesta Furia Joven. En Melenara hoy también, a las 22.00 horas, XIX edición de los Mechones de Melenara, y a las 00.00 horas, concierto del grupo Acuarela. Mañana, festivo en el municipio, desde las 9.00, recova y muestra de artesanía, juegos y deportes tradicionales, encuentro de tejedoras, muestra de ganado, de 10.00 a 14.00 horas en la finca La Hoya de San Pedro, con desfile a las 12.00 horas.

Valsequillo. El pueblo de Tenteniguada mantiene su tradición de la Noche de Brujas por sus fiestas sanjuaneras. Desde las 18.00 horas, caracoleda y quema de hogueras autorizadas. A las 23.30, batucada. A medianoche, XXIX Noche de Brujas, y a continuación, voladores y verbena con DJ Promaster y Leyenda Joven. Mañana, desde las 9.30 horas, feria de ganado, y a las 14.30 horas, almuerzo popular amenizado por el solista Yoni.

Sardina de Gáldar y Pozo Izquierdo ofrecen espectáculos de fuegos artificiales acuáticos en sus playas

Gáldar. Los actos arrancan en Sardina a las 16.30 horas con un pasacalles por el barrio. Posteriormente, a las 17.00 horas, inauguración de la renovada Avenida Alcalde Antonio Rosas. Tras la inauguración, a las 18.00 horas se celebra la tradicional izada de la Bandera Azul en la Playa de Sardina. Ya por la noche, a las 22.00 horas, las calles de Sardina vuelven a llenarse de ambiente festivo con nuevos pasacalles, mientras que a las 23.00 horas comenzará la sesión musical de Línea DJ. Como colofón, a las 00.00 horas, la bahía acogerá el esperado espectáculo de fuegos artificiales acuáticos y aéreos.

Mogán. La playa de Mogán es el escenario principal de la celebración. Esta noche, a las 21.00 horas, se celebra un asadero popular de piñas, con espectáculo y batucada de las Escuelas Artísticas de Mogán. La programación incluye el encendido de la hoguera de San Juan, una exhibición pirotécnica y una verbena con el Grupo Arena y DJ Cholo.

Agaete. En el Valle de Agaete, la celebración se desarrolla en la Plaza de San Pedro y en el parque Antonio Eusebio El Sabillo. Hoy, a las 20.30 horas, sale un pasacalles desde la plaza, amenizado por la parranda Agrupación Folclórica Cultural Berbique Valle de Agaete. A las 21.00 hora, quema tradicional de la hoguera de San Juan en el parque, con asadero de piñas y sangría para todos los asistentes.

Arucas. Esta noche, la plaza de San Juan y la plaza de la Constitución son los escenarios de la velada. En el primer escenario, desde las 20.00 horas, Los Salvapantallas y la noche continúa con los 40 Clásicos con el grupo Da Igual. A las 00.00 horas, voladores. A las 00.15 horas Batalla de Gallos y a las 02.00 horas DJ Airam Vega. En la plaza de la Constitución, a las 00.15 horas, Tributo a Joaquín Sabina ‘500 Noches’, y a las 02.00, Maldita EGB. Mañana, día de San Juan, en la plaza de la Constitución, el humorista Kike Pérez, a las 18.00 horas. A las 19.00 horas, el Nuevo Teatro Viejo acoge el acto de Honores y Distinciones, y a las 20.30, en la plaza de San Juan, actuación de Los 600. La compañía Global intensifica los horarios nocturnos de hoy y mañana para las líneas 205 Arucas-Las Palmas de G.C y 206 Las Palmas de G.C-Bañaderos-Arucas, en ambos sentidos.

La playa de Mogán celebra un asadero de piñas, batucada, música con verbena y una hoguera

San Bartolomé de Tirajana. La actividad se desplaza esta noche a Playa del Inglés. La fiesta comienza a las 20.00 horas con una gran batucada que partirá desde la Plaza Central del Anexo II y recorrerá todo el centro comercial. Al ritmo de la percusión y acompañada por personajes inspirados en la magia de San Juan, como zancudos, escupefuegos, hechiceros y brujas, la comitiva lleva a la gente hasta el arenal de Playa del Inglés. La noche continúa con las actuaciones de Yet Garbey y La Mekánica by Tamarindos, además del espectáculo de fuegos. Tras el espectáculo, DJ Toni Bob pondrá el broche a la noche. También hay actos en Aldea Blanca. En la plaza, a partir de las 20.00 horas, asadero de piñas, con la actuación de la parranda El Paradero. Mientras, en el Castillo del Romeral, celebra la noche mágica desde las 18.00 horas con el Cancionero de la Reserva de la Biosfera y juegos tradicionales. A las 20.00 horas, asadero de piñas y actuación de la Asociación Folclórica La Descamisá.

Santa Lucía de Tirajana. En la zona de El Barranquillo de Pozo Izquierdo, esta noche, la actividad comienza a las 20.30 horas con el concierto de La Otra Oreja, tributo a La Oreja de Van Gogh. A las 22.30 horas actúa Rayando El Sol, tributo a Maná, y a las 00.00 horas, fuegos artificiales acuáticos. DJ Ulises Acosta también firma parte de la programación musical. En otra parte del municipio, en el barrio de La Blanca se celebra las fiestas de San Juan. Para ambientar, a las 20.00 horas, cuentacuentos con Pancho, y a las 21.00 horas, pasacalles de la bruja por el barrio, con la batucada Rumbamanía. A continuación, quema de la bruja, voladores y asadero de piñas. Por otro lado, el Salón Ateneo de Vecindario retoma el miércoles y hasta el viernes las funciones del espectáculo de la casa del terror Los fantasmas de Goya. Las funciones son cada media hora a partir de las 20.00 horas y la última es a las 22.00 horas. Las entradas tienen un precio de 2 euros y el montaje tiene una edad recomendada a partir de los 12 años.

Artenara. En la cumbre, Artenara, a las 19.00 horas, enciende la hoguera de San Juan con asadero de piñas y papas en la plaza de San Matías.