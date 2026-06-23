Una nueva sentencia asesta un quinto golpe al Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria

La Revisión del Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria de 2022 ha recibido un nuevo varapalo judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado por quinta vez el documento territorial aprobado por el Cabildo tras estimar el recurso presentado por la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT), una resolución que se suma a las dictadas anteriormente a raíz de las impugnaciones promovidas por particulares, Lopesan o Golf El Salobre.

“El plan era discutible, la impugnación no era caprichosa y la ciudadanía tenía razón”, defiende Maribe Doreste, presidenta de la PALT, en un comunicado en el que celebra que el TSJC "pare esta locura" y ponga freno "a un despropósito". La nueva sentencia vuelve a declarar la nulidad total del PIO al considerar que el instrumento nació con defectos estructurales insalvables, en línea con la doctrina fijada previamente por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC.

Aunque el tribunal mantiene el criterio ya expresado en las anteriores resoluciones sobre la tramitación del documento, es decir, que fue aprobado adaptándose a una normativa parcialmente derogada, el recurso promovido por la PALT introduce además el debate sobre el modelo turístico y residencial diseñado para las zonas turísticas del sur de la isla.

Limitación a los derechos de los propietarios

En concreto, la plataforma había cuestionado diversos preceptos del PIO al entender que consolidaban un modelo de especialización turística excluyente que limitaba gravemente los derechos de los propietarios de apartamentos y bungalows ubicados en núcleos turísticos.

Entre los aspectos impugnados figuraba la imposibilidad de compatibilizar usos turísticos y residenciales en una misma parcela, así como las restricciones al uso residencial temporal en complejos turísticos. Según la plataforma, estas determinaciones suponían, en la práctica, impedir que miles de propietarios pudieran utilizar libremente sus inmuebles y favorecían la expulsión progresiva de residentes de los núcleos turísticos.

La PALT sostenía que el documento ignoraba la realidad social consolidada en numerosos enclaves del sur de Gran Canaria, donde desde hace décadas conviven usos residenciales y turísticos. En este sentido, denunciaba que el plan no incorporaba adecuadamente las previsiones de la Ley del Suelo de Canarias de 2017 relativas a los usos consolidados ni protegía la situación jurídica de quienes adquirieron sus viviendas sin limitaciones de uso.

Inseguridad jurídica

Otro de los argumentos centrales que exponía el recurso hacía referencia a la inseguridad jurídica generada durante la tramitación del plan. La plataforma denunció que numerosas alegaciones formuladas por ciudadanos durante el periodo de información pública no habían obtenido respuesta expresa por parte de la administración insular.

Además, los recurrentes alertaban de que la aplicación efectiva del PIO podría haber obligado a modificar planeamientos municipales en San Bartolomé de Tirajana y Mogán, con el consiguiente riesgo de importantes indemnizaciones económicas derivadas de la alteración de situaciones urbanísticas consolidadas.

Puerto deportivo en Bahía Feliz

La plataforma también cuestionaba la ordenación de determinadas infraestructuras previstas en el documento, especialmente, el puerto deportivo proyectado en Bahía Feliz. La PALT advirtió de la afección ambiental que podría generar esta actuación al localizarse en un ámbito próximo a la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sebadales de Playa del Inglés.

No obstante, al igual que ocurrió en los procedimientos anteriores, la nulidad total del PIO hace innecesario que el tribunal entre a resolver en profundidad cada una de las determinaciones concretas cuestionadas por los demandantes, al quedar expulsado del ordenamiento jurídico el conjunto del instrumento de planeamiento.

Cinco sentencias

Con esta resolución, el TSJC suma ya cinco sentencias contrarias al PIO aprobado definitivamente por el Cabildo en diciembre de 2022 y publicado en enero de 2023 tras más de una década de elaboración.

El gobierno insular ha defendido reiteradamente la legalidad del documento y ha elevado recursos de casación ante el Tribunal Supremo al considerar que las resoluciones judiciales son «injustas, erróneas y desproporcionadas». Mientras los recursos continúan su tramitación, la corporación insular mantiene que el PIO sigue vigente hasta que exista una sentencia firme.