Qué pasa si te bañas en el mar en la noche de San Juan: la tradición que muchos siguen sin conocer su origen

Un baño en la noche de San Juan "cura" todos los males. Entre hogueras, rituales para atraer la buena suerte y reuniones en la playa, la costumbre más repetida cada 23 de junio es bañarse en el mar a medianoche. Sin embargo, pocos conocen el origen real de esta tradición y el simbolismo que arrastra desde hace siglos.

El mar como elemento mágico

El baño durante la noche de San Juan se relaciona directamente con la idea de "purificar los males". Desde tiempos antiguos, el agua ha sido considerada un elemento capaz de limpiar energías negativas, atraer positivismo y renovar el alma.

En las culturas de la Europa antigua, el solsticio de verano marcaba un momento de cambio en el ciclo anual, y tanto el fuego como el agua se utilizaban como símbolos complementarios: el fuego para quemar lo viejo y el agua para "limpiar" lo que debía empezar de nuevo. La tradición señala que la medianoche del 23 al 24 de junio es el momento más especial de la noche de San Juan.

Imagen de la celebración de la Noche de San Juan en la arena de Playa de Mogán. / La Provincia

En Canarias, el baño en el mar es uno de los gestos más característicos de la noche de San Juan. En playas como Las Canteras, es habitual ver a grupos de personas entrando en el agua justo a medianoche, coincidiendo con el inicio simbólico del verano. Más allá de la tradición, también se ha convertido en una forma de celebración social, donde el ambiente festivo y la experiencia colectiva refuerzan su popularidad.

Un gesto entre la tradición y la creencia popular

Aunque no existe un fundamento científico detrás de estos rituales, el baño en la noche de San Juan sigue vivo por su fuerte carga simbólica. Para muchos, representa una forma de cerrar una etapa y empezar otra con energía renovada. Entre creencias antiguas, tradición popular y celebración moderna, el mar sigue siendo uno de los grandes protagonistas de esta noche mágica.

En la noche de San Juan, el mar deja de ser solo un escenario para convertirse en un símbolo de renovación. Cada 23 de junio, miles de personas se sumergen en sus aguas no solo por tradición, sino también por la esperanza de empezar un nuevo ciclo dejando atrás lo anterior.