Qué se quema en la noche de San Juan y por qué: el significado real de la tradición más viral del verano en Canarias
Miles de personas participan en las playas del archipiélago en rituales que combinan fiesta, simbolismo y creencias populares para cerrar ciclos
La noche de San Juan es una de las celebraciones más esperadas del año en Canarias. Cada 23 de junio, las playas del archipiélago se llenan de hogueras, rituales y miles de personas que participan en una tradición que mezcla fiesta, simbolismo y creencias populares.
Pero más allá del fuego y la celebración, existe una pregunta que se repite cada año: ¿qué se quema realmente en San Juan y por qué?
Las hogueras de San Juan: mucho más que fuego en la playa
Las hogueras son el elemento central de esta noche mágica. Aunque hoy forman parte de una celebración festiva, su origen se remonta a antiguos rituales relacionados con el solsticio de verano y la idea de “renovación”. Tradicionalmente, el fuego simboliza la purificación. Por eso, lo que se quema no es solo madera: también se queman objetos cargados de significado personal.
Apuntes, deseos y recuerdos: lo que la gente lanza al fuego
En Canarias es habitual que muchas personas escriban en papeles aquello que quieren dejar atrás: preocupaciones, recuerdos negativos, etapas cerradas o deseos para el futuro.
Entre los elementos más habituales que se queman destacan:
- Apuntes y papeles simbólicos
- Mensajes o deseos escritos a mano
- Objetos personales sin valor material pero con carga emocional
- Fotografías o recuerdos de etapas pasadas
El objetivo no es otro que cerrar ciclos y comenzar una nueva etapa.
Una tradición que sigue viva en Canarias
En las islas, la noche de San Juan mantiene una fuerza especial. Las playas se convierten en puntos de encuentro donde miles de personas participan en los rituales del fuego y el mar, combinando tradición, superstición y celebración popular.
Aunque cada persona le da su propio significado, la esencia se mantiene: dejar atrás lo viejo para dar paso a lo nuevo. Más allá de la fiesta, San Juan sigue siendo una de las tradiciones más simbólicas del verano en Canarias. Las hogueras no solo iluminan la noche, también representan un deseo compartido: empezar de nuevo.
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