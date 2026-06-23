La rehabilitación de 106 viviendas en Castillo del Romeral culmina en agosto
La actuación, impulsada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el Cabildo de Gran Canaria, beneficia a más de un centenar de familias
El proyecto de rehabilitación de las 106 viviendas de Castillo del Romeral entra en su recta final. Las obras, promovidas por la concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en colaboración con el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, han alcanzado ya el 90% de ejecución y está previsto que concluyan el próximo mes de agosto.
El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, y la concejala de Vivienda, Lucía Jiménez, visitaron este miércoles el conjunto residencial para comprobar el avance de unos trabajos que afectan a once bloques y que persiguen mejorar la accesibilidad, la seguridad estructural y las condiciones de conservación de los inmuebles.
La actuación se centra en la modernización de una urbanización construida en 1983. Entre las actuaciones ejecutadas destacan la reparación y saneamiento de elementos estructurales, la rehabilitación de fachadas y la impermeabilización de cubiertas. Asimismo, se han construido y adaptado rampas accesibles y se han instalado nuevas puertas y barandillas.
Los trabajos también incluyen la renovación del alumbrado de las zonas comunes mediante tecnología LED y la mejora de los espacios exteriores con recorridos accesibles y murales decorativos inspirados en la vida costera de Castillo del Romeral.
Actualmente solo restan algunos remates y actuaciones puntuales en las fachadas para completar una intervención cuyo presupuesto asciende a 553.000 euros. Hasta el momento se han certificado más de 460.000 euros de obra ejecutada.
Más de 2.000 vecinos beneficiados
Durante la visita, Marichal destacó que la rehabilitación de viviendas constituye una herramienta para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y señaló que este tipo de actuaciones permiten "dignificar los barrios, generar entornos más accesibles y seguros y responder a necesidades reales de la ciudadanía".
El edil recordó que esta actuación forma parte de la estrategia municipal de renovación del parque residencial, que actualmente se desarrolla también en urbanizaciones como La Paz, Grupo IFA, Santa Águeda y Montaña Clara.
Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, el conjunto de estas actuaciones beneficia de forma directa a 2.079 vecinos empadronados en diferentes núcleos residenciales del municipio. "Estamos poniendo en marcha actuaciones que mejoran la accesibilidad, la seguridad y la calidad de vida de más de 2.000 vecinos porque la vivienda es una prioridad en nuestra gestión pública", afirmó Marichal.
Por su parte, la concejala Lucía Jiménez subrayó que la intervención permitirá mejorar las condiciones de habitabilidad y accesibilidad de una urbanización que precisaba una actuación integral para responder a las demandas de sus residentes.
Con esta actuación, el Ayuntamiento continúa desarrollando proyectos orientados a la mejora del parque de viviendas del municipio y a la renovación de distintos entornos urbanos de San Bartolomé de Tirajana.
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