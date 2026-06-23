El restaurante de Gran Canaria con unas vistas espectaculares donde sirven una de las mejores carnes de cabra de la isla

Gran Canaria sigue conquistando a los vecinos y visitantes con su oferta gastronómica y también con el encanto de sus pueblos. En Fataga, se encuentra en Restaurante el Albaricoque, que gracias a sus elaboraciones se ha convertido en una parada gastronómica obligatoria para quienes visitan el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

Los creadores de contenido @grancanaria.atugusto continúan con su serie "21 municipios, 21 sabores", recorriendo diferentes rincones de la isla para descubrir algunos de sus restaurantes. Esta vez visitaron Fataga, "uno de los pueblos más pintorescos de la isla", comentan.

Cocina canaria tradicional

La experiencia gastronomía comenzó probando el gofio escaldado, un clásico de la gastronomía canaria. "Está buenísimo", aseguran y destacan la combinación con el mojo picón. Para continuar abriendo apetito antes de pasar a las elaboraciones más características del restaurante, probaron el queso frito con mermelada.

La carne de cabra es un imprescindible

Aunque toda la comida destaca por su calidad y sabor, la elaboración protagonista de la comida fue la carne de cabra, considerado el plato estrella del establecimiento. Según explican, la carne destaca por su textura tierna y por deshacerse prácticamente sola, una característica que ha convertido al plato en uno de los favoritos del restaurante.

También probaron la carne de cochino frita, otro de los platos recomendados de la casa, destacando el sabor del adobo y la jugosidad de la carne. Para finalizar la experiencia, eligieron probar dos opciones de postre, una tarta de Oreo perfecta para los más golosos, y la tarta de almendras, un dulce muy típico de la zona.

Horario y ubicación

Restaurante el Albaricoque se encuentra en la calle Néstor Álamo, 4, en Fataga (San Bartolomé de Tirajana). Cuenta con 4,5 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado y han probado sus elaboraciones.

Abre todos los días para ofrecer servicio de almuerzos en horario de 10:00 a 16:00 horas, excepto los martes que permanece cerrado por descanso del personal.