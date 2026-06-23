Sigue en directo la segunda sesión extraordinaria del Debate sobre el Estado de la Isla en el Cabildo de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria acoge la segunda sesión extraordinaria en su salón de plenos durante este martes, que se enmarca en el décimo Debate sobre el Estado de la Isla que celebra la institución grancanaria, todos ellos presididos por el actual presidente de la corporación, Antonio Morales.

En la primera sesión extraordinaria del Debate sobre el Estado de la Isla, el presidente del Cabildo de Gran Canaria defendió la fortaleza económica de la isla y destacó los buenos datos de empleo registrados en los últimos años. Morales subrayó que Gran Canaria cerró 2025 con cifras históricas de ocupación, superando los 376.000 trabajadores, mientras que en 2026 ya se alcanzan los 381.390 empleados. Además, resaltó la reducción del paro, especialmente entre mujeres y jóvenes, y aseguró que estos resultados son fruto de las políticas impulsadas bajo el modelo de la "ecoisla", apostando por un crecimiento económico sostenible y de mayor valor añadido.

El presidente insular también repasó algunos de los principales proyectos estratégicos y sociales en marcha, como el futuro tren de Gran Canaria, la mejora de la red viaria, la ampliación de infraestructuras sociosanitarias y las inversiones en energías renovables y gestión del agua. Morales defendió igualmente la ejecución del Plan Sociosanitario, que supera los 120 millones de euros y prevé más de 2.000 plazas, y respondió a las críticas de la oposición sobre vivienda, atascos y servicios sociales, asegurando que el Cabildo está impulsando actuaciones dentro