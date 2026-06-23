Los tres estudiantes de Agüimes con mayor nota en la PAU reciben el reconocimiento del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Agüimes ha reconocido este martes a tres estudiantes del municipio que se han situado entre los mejores resultados de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Canarias. El acto ha estado encabezado por el alcalde, Óscar Hernández, junto a la concejal de Juventud y Educación, Omaira Quintana.

Entre los alumnos distinguidos se encuentra Rafael Estupiñán, del IES Playa de Arinaga, que ha alcanzado un 14 sobre 14, la máxima calificación posible en la PAU y una de las notas más altas registradas en el Archipiélago. También han sido reconocidos Ian Gutiérrez y Siana García, del IES Joaquín Artiles, con un 13,55 y un 13,3 respectivamente.

Durante el encuentro, el alcalde trasladó la enhorabuena del Consistorio y destacó el esfuerzo del alumnado, subrayando que sus resultados son un ejemplo para las nuevas generaciones. “Su constancia y trabajo son un reflejo de los valores que queremos reforzar”, señaló Hernández, que también les animó a disfrutar del verano antes de iniciar su etapa universitaria.

Trayectorias académicas

Rafael Estupiñán ha explicado que, pese a su dedicación constante, no esperaba alcanzar la máxima nota. Su trayectoria académica se orienta ahora hacia la educación superior, con previsión de estudiar en la Universidad de Viena, en Austria, donde se decantará probablemente por Traducción, motivado por su interés por los idiomas.

Por su parte, Siana García ha puesto en valor la experiencia educativa en el IES Joaquín Artiles y el apoyo del profesorado. La estudiante ha reconocido que la calificación obtenida ha superado sus expectativas y prevé cursar Lenguas Modernas, aunque aún no ha definido su especialización, entre opciones como la lingüística forense o el trabajo en organizaciones internacionales.

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Ian Gutiérrez ha expresado su satisfacción por una nota que le permite acceder sin dificultades a la carrera que desea. Su próximo paso será iniciar estudios de Ingeniería Matemática y Física en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), una disciplina que considera su vocación.