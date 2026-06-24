Más de 220 sanciones a extranjeros por invadir espacios naturales en Gran Canaria: las zonas afectadas

El Cabildo de Gran Canaria ha reforzado su estrategia de protección ambiental ante el aumento de infracciones detectadas en algunos de los espacios naturales más visitados de la isla. Entre 2025 y el primer semestre de 2026, la institución ha tramitado más de 220 expedientes sancionadores a visitantes extranjeros por vulnerar la normativa vigente en áreas protegidas.

Las actuaciones se concentran especialmente en dos de los enclaves naturales más emblemáticos y frecuentados de Gran Canaria: las Dunas de Maspalomas y el Parque Rural del Nublo, espacios que soportan una elevada presión turística durante todo el año.

Más de 150 expedientes a extranjeros durante 2025

Según los datos facilitados por la Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo, durante 2025 se incoaron 151 expedientes sancionadores a ciudadanos extranjeros de distintas nacionalidades.

La administración insular señala que más del 80% de estos procedimientos fueron correctamente notificados y que aproximadamente el 64,2% de las sanciones ya han sido abonadas y archivadas.

A estas cifras se suman las registradas durante los primeros meses de 2026. En la actualidad permanecen en tramitación 280 infracciones medioambientales detectadas en espacios protegidos de la isla. De ese total, 75 expedientes corresponden a visitantes extranjeros, lo que representa cerca del 27% de todos los procedimientos abiertos.

Dunas de Maspalomas y Roque Nublo, los puntos con más incidencias

La Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas continúa siendo el espacio protegido donde se registra el mayor número de infracciones. Solo durante 2026 se han contabilizado 43 actuaciones relacionadas con incumplimientos de la normativa ambiental.

Por detrás se sitúa el Parque Rural del Nublo, donde los servicios de vigilancia han registrado 16 actuaciones en el mismo periodo.

Punto de control inaugurado hace un año para acceder al Roque Nublo. / LP / DLP

Ambos lugares figuran entre los principales atractivos turísticos de Gran Canaria. Las Dunas de Maspalomas constituyen uno de los ecosistemas dunares más singulares de Canarias, mientras que el entorno del Roque Nublo se ha convertido en uno de los espacios naturales más visitados del archipiélago debido a su valor paisajístico y geológico.

Nacionalidades con más expedientes

Los datos del Cabildo indican que las nacionalidades que acumulan un mayor número de sanciones son la alemana, francesa, italiana y británica. No obstante, también se han detectado infracciones cometidas por visitantes procedentes de otros países europeos y extracomunitarios.

Entre ellos figuran turistas de Canadá, Hungría, Dinamarca, Polonia, Eslovenia, República Checa, Noruega, Suecia, Suiza y China.

La institución insular recalca que estas cifras no representan el comportamiento general de los visitantes, ya que la inmensa mayoría de quienes visitan la isla respetan las normas de conservación y hacen un uso responsable de los espacios naturales.

Más vigilancia y nuevas medidas de protección

Ante la creciente afluencia de visitantes en determinados puntos de interés ambiental, el Cabildo ha impulsado diversas medidas orientadas a mejorar la conservación de estos espacios.

Entre ellas destaca la reciente aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Dunas de Maspalomas, una herramienta de planificación destinada a ordenar y proteger las 404 hectáreas que conforman este enclave.

Asimismo, continúa desarrollándose el proyecto Masdunas, una iniciativa centrada en la restauración de zonas degradadas del sistema dunar y la recuperación de la vegetación autóctona.

En el caso del entorno del Roque Nublo, desde febrero de 2025 se aplica un sistema de regulación de accesos que incluye limitaciones de aforo y restricciones al estacionamiento de vehículos privados. Según los datos aportados por el Cabildo, esta medida ha permitido reducir aproximadamente un 50% el número de visitas en un año.

Llamamiento al respeto del entorno natural

El consejero de Medio Ambiente, Raúl García Brink, ha insistido en la necesidad de seguir reforzando la información y la sensibilización ambiental para compatibilizar el uso turístico de estos espacios con su conservación.

Desde la corporación insular recuerdan que tanto residentes como visitantes deben respetar la señalización existente, utilizar exclusivamente los senderos autorizados y cumplir las normas establecidas en cada espacio protegido.

La protección de los ecosistemas naturales se ha convertido en uno de los principales desafíos para territorios con una elevada afluencia turística como Gran Canaria. Las administraciones consideran que la conservación del patrimonio natural y el disfrute responsable del entorno deben avanzar de forma conjunta para garantizar la sostenibilidad de estos enclaves a largo plazo.