Más de 50 ciudadanos revisan el futuro Reglamento de Participación Ciudadana de San Bartolomé de Tirajana

San Bartolomé de Tirajana avanza en la elaboración de su nuevo Reglamento de Participación Ciudadana con la segunda ronda de talleres abiertos a la ciudadanía, en la que ya han tomado parte más de 50 personas en distintos núcleos del municipio. Esta fase, impulsada por la Concejalía de Participación Ciudadana, concluirá el 25 de junio con la última sesión prevista en Aldea Blanca. Durante los encuentros, los participantes han podido conocer las conclusiones obtenidas en la primera fase del proceso, revisar las propuestas incorporadas al borrador y plantear nuevas aportaciones. El trabajo se ha centrado en los órganos de participación y en los mecanismos de funcionamiento, seguimiento y evaluación que deberá incluir la futura norma municipal.

El proceso participativo pretende definir un marco estable para ordenar la relación entre el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y la ciudadanía en materia de participación pública. En esta segunda ronda, el objetivo ha sido contrastar con los vecinos el documento elaborado hasta ahora y recoger observaciones que permitan ajustar su contenido antes de avanzar hacia la redacción definitiva.

Canales más sencillos y mejor información municipal

Las conclusiones de la primera ronda de talleres han servido como base para esta nueva etapa. Entre las cuestiones más repetidas por la ciudadanía figura la necesidad de facilitar procedimientos sencillos, accesibles y cercanos, de modo que cualquier persona pueda intervenir en los asuntos públicos municipales sin barreras administrativas o técnicas.

Los participantes también coincidieron en la importancia de mejorar la información y la comunicación del Ayuntamiento, especialmente en lo relativo a los procesos participativos abiertos, las decisiones adoptadas y el resultado de las propuestas presentadas por los vecinos.Otra de las demandas recogidas apunta a combinar herramientas digitales y presenciales. La ciudadanía plantea mantener espacios de encuentro en los barrios, al tiempo que se incorporan recursos tecnológicos que amplíen las opciones de participación y faciliten el acceso a la información municipal.

Participación inclusiva y seguimiento de propuestas

Los talleres han puesto sobre la mesa la necesidad de garantizar una participación más inclusiva, con medidas que favorezcan la implicación de colectivos que suelen encontrar más dificultades para intervenir en los procesos municipales. También se ha señalado la importancia de reforzar el seguimiento y el retorno de las propuestas ciudadanas, con el fin de aumentar la transparencia y la confianza en estos mecanismos.El interés por consolidar espacios permanentes de participación ha sido otro de los puntos destacados. Los vecinos plantean que la comunicación entre la ciudadanía y la administración no dependa solo de actuaciones puntuales, sino que cuente con canales estables y continuados.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, señaló que la participación vecinal “está permitiendo construir un reglamento más útil, más cercano y adaptado a la realidad de San Bartolomé de Tirajana”. Según indicó, la finalidad es que la norma se convierta en “una herramienta real para fortalecer la relación entre la ciudadanía y el Ayuntamiento”. Por su parte, el concejal de Participación Ciudadana, Ruyman Cardoso, explicó que esta fase ha servido para revisar el trabajo realizado y seguir incorporando aportaciones. Cardoso destacó que el proceso está permitiendo recoger una visión amplia sobre la organización de los mecanismos de participación en el municipio.

Una vez finalizada esta segunda ronda de encuentros, el equipo técnico continuará trabajando en la incorporación de las aportaciones recibidas. El nuevo Reglamento de Participación Ciudadana busca fijar un modelo más abierto, transparente y próximo a la realidad social de San Bartolomé de Tirajana.