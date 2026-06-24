Más de 7.000 personas celebran San Juan en Playa del Inglés

Más de 7.000 personas llenaron la arena de Playa del Inglés, en Gran Canaria, para celebrar la Noche de San Juan entre música, fuego, fuegos artificiales y el tradicional baño en el Atlántico. Vecinos, turistas y familias compartieron una de las citas más esperadas del calendario festivo de San Bartolomé de Tirajana.

La celebración, organizada por la Concejalía de Festejos y Eventos del Ayuntamiento, transformó la playa en un gran escenario al aire libre desde las 20:00 horas y se prolongó hasta la madrugada.

La fiesta arrancó con una batucada desde la Plaza Central del Anexo II. El recorrido avanzó por el centro comercial acompañado por zancudos, escupefuegos, hechiceros y brujas, atrayendo a residentes y visitantes hacia el escenario principal instalado en la playa.

El ambiente fue creciendo a medida que avanzaba la tarde. Playa del Inglés se convirtió en un punto de encuentro multitudinario para vivir una noche marcada por la convivencia, la música y la tradición.

Fuego, música y un espectáculo aéreo sobre Maspalomas

La programación combinó distintos elementos pensados para el público familiar y turístico. El espectáculo de fuego abrió uno de los momentos más visuales de la noche, con coreografías y efectos que sorprendieron a los asistentes.

Después, la actuación de Yet Garbey fue calentando el ambiente antes de la llegada de La Mekánica by Tamarindos, que puso a bailar a miles de personas frente al mar con un repertorio cargado de ritmo.

Uno de los momentos más aplaudidos fue el espectáculo aéreo, que llenó el cielo de Playa del Inglés de luz, movimiento y fantasía.

El baño de San Juan llegó tras los fuegos artificiales

A medianoche llegó el instante más esperado. Un espectáculo de fuegos artificiales iluminó la costa de Maspalomas y arrancó los aplausos de las más de 7.000 personas congregadas en la arena.

Tras los últimos destellos, decenas de asistentes corrieron hacia la orilla para cumplir con el tradicional baño de San Juan. Entre risas, salpicaduras y deseos compartidos, el Atlántico volvió a ser parte central de un ritual asociado a dejar atrás lo negativo, renovar energías y dar la bienvenida al verano.

La fiesta continuó después con DJ Toni Bob, que mantuvo el ambiente hasta la madrugada.

El Ayuntamiento destaca el impacto en la zona turística

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, subrayó la respuesta del público y defendió el papel de Playa del Inglés como escenario de grandes eventos al aire libre.

“Ver la playa llena de vecinos, turistas y familias disfrutando de esta noche demuestra que seguimos fortaleciendo la oferta de ocio y dinamizando nuestra zona turística con propuestas de calidad”, señaló.

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La concejala de Festejos y Eventos, Yilenia Vega, destacó también el carácter especial de la cita. “Hemos vivido una velada llena de magia, convivencia y emoción que consolida esta cita como una de las más especiales y esperadas de nuestro calendario festivo”, afirmó.