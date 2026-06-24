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Pétalos para San Juan en el día grande de Arucas

Cientos de personas se reunieron en las calles de Arucas para acompañar a las imágenes de San Juan Bautista y la Virgen del Rosario

La imagen de San Juan Bautista saliendo de la iglesia.

La imagen de San Juan Bautista saliendo de la iglesia. / LP/DLP

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Juan Rodríguez Santana

Las Palmas de Gran Canaria

Las calles del casco histórico de Arucas acogieron a lo largo de este viernes el día grande de la celebración de sus fiestas patronales con la eucaristía y la procesión celebrada en honor a San Juan Bautista. La misa comenzó a las 11:00 horas en la iglesia que recibe el nombre del santo patrón del municipio. Los vecinos y visitantes completaron los asientos de la parroquia, por lo que muchas personas presenciaron el sermón de pie en los laterales, en la entrada e incluso, en la puerta del inmueble. A las once de la mañana, varios feligreses voluntarios repartieron claveles rojos entre los asistentes para recordarles que se encontraban en la ciudad de las flores.

Las puertas de la iglesia se abrieron a las 12:15 horas, acompañadas del tradicional repique de campanas para dar paso a las imágenes de San Juan bautista y de la Virgen del Rosario. Sentada en primera fila en un banco frente a la parroquia se encontraba María del Carmen Santana, una vecina del pueblo que ha acudido durante toda su vida a esta festividad junto a su madre y ahora lo hace de la mano de su marido. María del Carmen asegura que "siempre es un honor ver al patrón" y señala que ahora está "mayor para seguir la procesión", pero quiso estar desde temprano en la entrada para "pedirle salud y paz, que es lo más importante".

Las imágenes comenzaron a salir de la iglesia acompañadas por el himno de España, interpretado por la Banda Sinfónica Ciudad de Arucas. La procesión, encabezada por el estandarte de la parroquia, recorrió las principales calles del casco histórico. Comenzó en la calle Plaza San Juan y continuó por Pedro Marichal y Marqueses de Arucas, donde varios vecinos lanzaron pétalos de flores desde las azoteas mientras alababan al santo y a la virgen. En medio de la comitiva y con una mantilla blanca se encuentra Carmen González, quien afirmó que "es un honor acompañar a unas figuras tan importantes en un momento tan significativo para el pueblo".

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La procesión prosiguió por la calle San Juan y dobló por León y Castillo, en cuyas aceras se aglomeró la mayor cantidad de fieles. Un grupo de mujeres se acercó a la Virgen del Rosario para acariciar respetuosamente sus vestimentas tras persignarse. Los vecinos que salieron a la calle y los que se encontraban viendo el paso desde las ventanas gritaron al unísono "¡Viva San Juan Bautista!" y "¡Viva la Virgen del Rosario!". La comitiva llegó a la parroquia en torno a las 13:30 horas y las imágenes volvieron a entrar acompañadas por el himno nacional.

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