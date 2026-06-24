Facundo alaba el compromiso de sus ilustres para crear vecindad

El casco histórico de la ciudad de las flores acogió durante la noche del miércoles el Acto de Entrega de Medallas y Distinciones de la Laboriosa Ciudad de Arucas, que tuvo como objeto reconocer y premiar la labor de 18 personas y entidades que han realizado grandes contribuciones al municipio. Durante el acto, el alcalde Juan Jesús Facundo alabó el compromiso de los galardonados para crear «vecindad». «Quiero hacer hincapié en los términos ‘laboriosa’ y ‘vecindad’, porque lo que hoy nos ha movido hasta aquí es, precisamente el trabajo y la trayectoria de aquellas personas a las que hemos reconocido por su labor en este municipio, por su esfuerzo para que esta localidad y los vecinos y vecinas que la representan estemos mejor», expuso.

Reconocimientos

El exministro de Industria y Energía, Luis Carlos Croisser Batista, fue nombrado como Miembro Honorario. Como Hijos Predilectos a título póstumo fueron designados los empresarios y arquitectos Domingo Medina Cruz y Don Luis Falcón Araña. El título de Hijo Predilecto fue otorgado a Andrés Rafael González Marrero y Juan Francisco García González. Como Hijas Predilectas fueron designadas Dulce María Rosales Segura y Alicia Hernández Padrón, mientras que Dolores León Donate obtuvo el galardón de Hija Adoptiva.

Las medallas de oro fueron entregadas a las Asociaciones de Mujeres Maresía y Tanit, la Asociación Mi Hijo y Yo, Comercial Abraham, Comercial Severino, Óptica Herrera Cerpa y la Afilarmónica Los Nietos de Kika. Por otro lado, las medallas de plata fueron entregadas a Pino Ojeda, a la Agrupación Folklórica Los Cabuqueros y a Helados Peña La Vieja.

En su intervención, Facundo señaló que la velada se había organizado para premiar «la dedicación, el compromiso social y el talento de personas, colectivos y asociaciones» y sostuvo que, gracias a su trabajo, han logrado construir «una sociedad más avanzada, más humana y cohesionada». Durante su discurso, el alcalde alabó el buen hacer de los galardonados y recalcó la importancia de sus contribuciones «en Arucas, en Canarias y, también, más allá de nuestras fronteras». Facundo también afirmó que la gran calidad de sus proyectos ha situado el nombre de la ciudad «en un lugar ligado a la excelencia».

Eucaristía y Procesión

Horas antes de la entrega de los reconocimientos, las calles del casco histórico acogieron la eucaristía y la procesión de San Juan Bautista en el día grande de Arucas. Durante la mañana, los vecinos y visitantes completaron los asientos de la parroquia aruquense, por lo que muchas personas presenciaron el sermón de pie en los laterales, en la entrada e incluso, en la puerta del inmueble. En la entrada de la iglesia, varios feligreses voluntarios repartían claveles entre los asistentes para recordarles que se encontraban en la ciudad de las flores.

El tradicional repique de campanas dio paso a las imágenes de San Juan bautista y de la Virgen del Rosario, que salieron de la iglesia entre piropos. Sentada en primera fila en un banco frente a la parroquia se encontraba María del Carmen Santana, una vecina del pueblo que ha acudido durante toda su vida a esta festividad junto a su madre y ahora lo hace de la mano de su marido. María del Carmen asegura que «siempre es un honor ver al patrón» y señala que ahora está «mayor para seguir la procesión», pero quiso estar desde temprano en la entrada para «pedirle salud y paz, que es lo más importante.

La procesión recorrió las principales calles del casco histórico mientras varios vecinos lanzaban pétalos de flores desde las azoteas mientras alababan al santo y a la virgen . En medio de la comitiva y con una mantilla blanca se encuentra Carmen González, quien afirmó que «es un honor acompañar a unas figuras tan importantes en un momento tan significativo para el pueblo». La comitiva regresó triunfante a la iglesia entre fuegos artificiales, música interpretada por la Banda Sinfónica Ciudad de Arucas y gritos de «¡Viva San Juan Bautista!» y «¡Viva la Virgen del Rosario!»n