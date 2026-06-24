Las hogueras iluminan la Noche de San Juan

La Noche de San Juan está clavada en la tradición isleña. Una clara prueba de ello es la isa canaria San Juanito que recorre el cancionero popular con la estrofa "Noche de San Juan bendito, alumbrada por hogueras, ecos de las caracolas, rodando por las laderas", y que incluye ritos y costumbres sobre las brujas y la escoba, el ritual de los duraznos para conocer el futuro amoroso, y la tradición de verter plomo en agua, una antigua práctica adivinatoria tradicional en Canarias para conocer

La Noche de San Juan volvió a hacer revivir una de las tradiciones arraigadas en diferentes municipios de Gran Canaria y la capital. Se trata de una de las festividades más místicas y multitudinarias de las islas, marcada por las hogueras, festejos en zonas de costa, conciertos, fuegos artificiales y el tradicional baño purificador a la medianoche para muchas personas.

Entre los programas de los municipios que lo celebran, Telde vivió este martes una de las jornadas más esperadas de las Fiestas de San Juan Bautista con la celebración de la tradicional Noche de San Juan, cuyo principal volvió a ser el encendido de la gran hoguera en Siete Puentes. Como principal novedad de esta edición, el fuego se inició a través de un arco especialmente diseñado por el artesano y creador teldense Manuel Franco, incorporando un elemento simbólico que enriqueció uno de los actos más arraigados del calendario festivo de la ciudad.

La cita reunió a vecinos y visitantes que presenciaron un espectáculo que mantiene viva una de las tradiciones más representativas de la víspera de San Juan. Este año, además, la celebración mantuvo su apuesta por un formato más inclusivo y respetuoso, sin pirotecnia sonora, reforzando así el carácter simbólico y participativo del encendido.

La noche continuó con la actuación de Mrs. Troupe en la Plaza de San Juan y, ya entrada la madrugada, con la verbena protagonizada por la Orquesta Furia Joven en el casco histórico y la actuación del Grupo Acuarela en Melenara.

Festejo en Playa del Inglés

Más al sur, Playa del Inglés también vivió la magia de la noche sanjuanera acompañada de música y espectáculos. Más de 6.000 personas, según la organización, disfrutaron junto a la marea para celebrar una de las citas más esperadas y singulares del calendario festivo del municipio.

La celebración comenzó desde las ocho de la tarde con una animada batucada acompañada por zancudos, escupefuegos, hechiceros y brujas. Los percusionistas recorrieron todo el centro comercial Anexo II atrayendo a residentes y turistas hasta el escenario principal ubicado en la playa, creando un ambiente festivo que fue creciendo a medida que avanzaba la noche. El espectáculo de fuego sorprendió al público con impresionantes coreografías y efectos visuales, mientras que la actuación de Yet Garbey fue calentando el ambiente y acercando a los asistentes hasta el escenario principal. Más tarde, La Mekánica by Tamarindos hizo vibrar la playa con un repertorio cargado de ritmo que puso a bailar a miles de personas frente al mar en una noche marcada por la diversión y la convivencia.

Uno de los momentos más aplaudidos de la velada fue el espectáculo aéreo, que llenó el cielo de luz, movimiento y fantasía, completando una programación diseñada para convertir la playa en un gran escenario al aire libre.

En Playa de Mogán también se vivió una de las veladas más especiales del año, con el tradicional asadero popular de piñas, un espectáculo de danza, la gran hoguera, batucada, fuegos artificiales y verbena con el Grupo Arena y DJ Cholo. El público se citó en la arena para disfrutar de los rituales típicos de esta noche, pensados para atraer la buena fortuna y dejar atrás las malas energías, junto a las actividades preparadas por el Ayuntamiento.

El asadero de piñas, que se ha convertido en una cita imprescindible, se celebró en la zona del paseo conocida como La Puntilla. En el arenal, las Escuelas Artísticas de Mogán ofrecieron su espectáculo, tras el cual la batucada municipal recorrió la playa llenando de ritmo el ambiente. La noche contó también con el encendido de una gran hoguera, la exhibición de fuegos artificiales y la verbena que puso el broche festivo a la jornada.

El barrio marinero de Playa de Mogán mantiene una profunda conexión con esta festividad. Sus vecinos y vecinas muestran cada año su devoción a San Juan, cuya imagen se encuentra en la Ermita de San Fernando.

Música y fuegos en Arucas, con 198 kilos de pólvora

Arucas ta, bien celebró su noche mágica. La música fue el hilo conductor de la noche con sonidos diferentes para todos los públicos. Los primeros en subirse al escenario eran Los Salvapantallas, seguidos de Los 40 Classic, con el grupo de pop Da Igual, que guio al público hasta la medianoche.

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Desde la Montaña de Arucas, se quemaron 198 kilos de pólvora, que iluminaron el cielo con los Fuegos de San Juan. La noche continuó en las plazas de San Juan y la Constitución.