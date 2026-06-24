Mogán impulsa la construcción de 202 viviendas asequibles para jóvenes y familias en Puerto Rico

El Ayuntamiento de Mogán ha iniciado el expediente de contratación para la construcción y gestión de 202 viviendas asequibles en Motor Grande, en Puerto Rico, bajo el modelo de Vivienda Asequible Incentivada. La Junta de Gobierno Local aprobó este miércoles 24 de junio el procedimiento, que permitirá poner las viviendas en régimen de alquiler regulado con precios equivalentes a los establecidos para las Viviendas de Protección Oficial.

Alquiler regulado en suelo municipal

La actuación se desarrollará en dos parcelas municipales mediante la constitución de derechos de superficie. Este sistema permite que el suelo continúe siendo de titularidad pública, mientras que las edificaciones serán propiedad temporal de los promotores privados, que asumirán la inversión, la construcción y la gestión de las viviendas.

El expediente estará disponible próximamente en la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde las empresas interesadas podrán consultar la documentación y presentar sus ofertas. El objetivo municipal es facilitar el acceso a vivienda a jóvenes, familias y trabajadores del municipio en una zona sometida a una elevada presión inmobiliaria.

El modelo de Vivienda Asequible Incentivada, ampliado por la normativa autonómica, permite desarrollar viviendas en suelo calificado como VPO con alquiler regulado durante 10 años. Durante ese periodo, las rentas no podrán superar los precios fijados por el Gobierno de Canarias para las viviendas protegidas. Aunque la normativa permite incrementos de hasta el 20%, el Ayuntamiento de Mogán ha decidido no aplicar ese aumento y mantener los precios de VPO.

Dos promociones en la calle Zaragoza

El contrato se divide en dos lotes independientes, por lo que las empresas podrán concurrir a uno solo o a ambos. Las dos promociones previstas se ubican en la calle Zaragoza, en Motor Grande, aunque se encuentran en fases técnicas distintas.

El Lote 1 corresponde a una parcela que ya cuenta con proyecto básico redactado. En ella se prevé la construcción de 72 viviendas, con sus respectivas plazas de garaje y trasteros. El plazo de ejecución establecido es de 30 meses y el presupuesto asciende a 8.229.129,70 euros.

El Lote 2 incluye una segunda parcela sin proyecto redactado, por lo que la empresa adjudicataria deberá asumir la redacción completa. En este caso se estiman 130 viviendas, también con plazas de garaje y trasteros. El plazo de ejecución será de 38 meses y el presupuesto previsto alcanza los 15.836.114,45 euros.

Opción de compra tras diez años

Una vez transcurrido el periodo de 10 años de alquiler regulado, finalizará la fase principal del derecho de superficie y se abrirá una etapa de venta de las viviendas. En ese momento, las edificaciones revertirán al Ayuntamiento de Mogán, que ofrecerá a los inquilinos la posibilidad de adquirirlas a un precio asequible e inferior al del mercado.

El diseño del contrato busca mantener el destino social del suelo a largo plazo y, al mismo tiempo, hacer viable la participación de promotores privados. Para ello, el Ayuntamiento ha previsto varios incentivos económicos y fiscales vinculados a las dos promociones de Motor Grande.

Incentivos fiscales para atraer empresas

Entre las medidas previstas figura una bonificación del 97,5% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, así como la exención total de las tasas relacionadas con la constitución del derecho de superficie y otros trámites administrativos asociados al desarrollo de los proyectos.

El Ayuntamiento tampoco exigirá canon por el uso de las parcelas municipales durante la vigencia del derecho de superficie. Además, aplicará una bonificación del 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles durante el periodo de explotación en alquiler.

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La administración municipal percibirá únicamente un 5% del precio de venta de cada vivienda cuando se formalice la compra. Este modelo se aplicará exclusivamente a las dos promociones previstas en Motor Grande y no a las actuaciones proyectadas en Veneguera, El Horno y Arguineguín.