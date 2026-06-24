El restaurante de Gran Canaria donde la cocina canaria sigue siendo la protagonista: raciones abundantes y precios económicos

Gran Canaria sigue conservando restaurantes tradicionales perfectos para quienes buscan disfrutar de cocina canaria casera a precios asequibles. Uno de ellos es El Chiringuito de Firgas un establecimiento que cuenta con varios años de historia y que continúa conquistando a vecinos y visitantes con su propuesta gastronómica.

Los creadores de contenido de @descubreconc han visitado el establecimiento y no han dudado en compartir la experiencia gastronómica con sus seguidores. "Comida canaria buena, bonita y barata", resumen.

Los clásicos de siempre

El restaurante está especializado en comida casera y carnes desde 1992. En su visita, la pareja `foodie´ se decantó por probar diferentes elaboraciones caseras. Para abrir el apetito, comenzaron con el potaje de berros, uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía canaria, y el pan con alioli. Las garbanzas también son otro plato tradicional que no puede faltar. Los creadores de contenido recomiendan especialmente pedir medias raciones para poder probar una mayor variedad de platos.

En cuanto las carnes a la brasa, aconsejan probar diferentes opciones entre las que destacan:

Media ración de vueltas de ternera

Morcilla

Salchicha parrillera, diferentes opciones que son perfectas para disfrutar de manera individual o para compartir.

Además de los clásicos de siempre, el establecimiento suele contar con opciones fuera de carta. En este caso, destacaron unas croquetas de bacon y queso "supercremosas".

Un dulce como boche final

La experiencia gastronómica se completa con una oferta de postres caseros perfectos para compartir. Los tiktokers eligieron probar el flan casero, una opción perfecta para poner el broche final una comida con algo dulce.

Con una propuesta basada en las rectas tradicional y las raciones generosas a precios económicos, el chiringuito se ha convertido en una parada obligatoria en al isla para quienes buscan disfrutar de la cocina canaria de siempre.

Dónde se encuentra

El Chiringuito de Firgas se encuentra en la calle Alcalde Manuel Hernández Quintero, 2, en Firgas. Cuenta con una valoración de 4,2 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado y han disfrutado de sus elaboraciones tradicionales. "Este es uno de esos sitios de la isla con muchos años de historia detrás", comentan.

Abre lunes, miércoles, jueves, viernes y sábado en horario ininterrumpido de 12:00 a 00:00 horas, mientras que los domingos reduce su servicio y solo ofrece almuerzos de 11:30 a 17:00 horas. Los martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.