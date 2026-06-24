El Rincón y La Cícer recuperan la actividad deportiva y de ocio en sus playas tras la noche de San Juan

El mismo escenario, pero diferente estampa. Mientras en algunas zonas todavía se mantenían agrupadas las vallas amarillas con las que se delimitó el área de seguridad para el lanzamiento de los fuegos artificiales en la víspera de San Juan, el deporte, la pesca, los paseos y los baños volvieron a llenar el Rincón y La Cícer, lugares escogidos por muchas personas para disfrutar de un día festivo en Las Palmas de Gran Canaria, algunas de ellas después de haber disfrutado del espectáculo desde la arena y pasar por casa para dormir un poco, darse una ducha y desayunar bien.

Ese fue el caso de Alejandro Guerrero, un joven de 31 años que realizaba dominadas con soltura en el nuevo espacio de calistenia que se ha instalado en El Rincón, junto al rocódromo, que este miércoles solo se usaba para dar sombra a niños y algunos deportistas. A él y sus amigos les «encanta» ir a esta zona del litoral capitalino y «con un diazo como este hay que venir a aprovechar», incluso después de una noche como la del 23. Alejandro fue una de las personas que optó por ver los fuegos artificiales desde Las Canteras y hasta se dio un baño.

Deporte y baño

Allí estaban también sus amigos Javier Ramírez y Nuria Pedreño, aunque en su caso optaron por ir a Melenara. "Me pareció más sano el rollo y el próximo año voy otra vez", aseveró Javier, que suele entrenar cada día y apuntaba que «como recompensa, luego hay un bañito»en la playa. Eso fue lo que le dijeron Nuria para arrastrarla hasta allí, que no se esperaba una parada deportiva.

La misma idea la tuvieron Nicolás y Maru, que practicaban equilibrios sobre una barra. Ellos prefirieron ver el espectáculo pirotécnico desde el balcón de su casa y no quisieron perderse la oportunidad de disfrutar del buen tiempo y la posibilidad de hacer deporte al aire libre en un lugar tan privilegiado.

Día de San Juan en la zona del Rincón y la Cícer / Andrés Cruz

La más pequeña de todas las deportistas que este miércoles se acercaron a este parque de calistenia era Ayla Carmona, que con ocho años intentaba mantenerse en perpendicular a una barra con la fuerza de sus brazos y abdomen, siguiendo las instrucciones de su padre Óscar. De mayor quiere ser judoca profesional, una de las disciplinas deportivas que practica junto al grappling y la escalada.

Paseos, pesca y sol junto al mar

Pero no todos los que se acercaron a esta zona de la ciudad tenían ganas de tanta actividad. Mientras varias personas pescaban en las rocas, otros optaban por descansar y disfrutar del sol y de las vistas desde el muro del paseo.

Pasear por la Cícer el 24 de junio es una tradición para algunos, incluso a pesar de no ser de la capital grancanaria. Juan Antonio Sánchez y su familia tienen esa costumbre: disfrutan en su municipio, Arucas, de los fuegos de la víspera y pasean y almuerzan en Las Canteras al día siguiente.

También de Arucas eran Kenay, Iván, Olga, Evelyn, Paula y Yuri, seis jóvenes que habían preparado con antelación la jornada y habían reservado mesa para almorzar en La Cícer para celebrar el 20 cumpleaños de Olga. Solo Iván fue el martes por la noche a ver los fuegos aruquenses, pero se desilusionó un poco «porque había neblina y no se podían ver bien». Tras cantar 'Cumpleaños feliz' a su amiga y disfrutar de una comida a la sombra en una terraza, optaron por el aire acondicionado y se fueron a tomar un helado al centro comercial Las Arenas.

Terrazas a la sombra en La Cícer

Con el cielo despejado y el sol de verano en lo alto, la sombra era lo primero que se pedía en las terrazas, antes incluso de mirar la carta. De hecho, había locales que tenían mesas al sol vacías mientras había cola para ocupar una de las que estaban bajo una sombrilla.

Un grupo de jóvenes retan al calor para hacer deporte en el espacio de calistenia de El Rincón / Andrés Cruz

A otros les bastaba un sombrero para disfrutar del buen tiempo y la lectura, como a Abraham Caballero, que apuraba las últimas páginas de El señor de los anillos sentado en un banco. "Tengo este libro desde hace 40 años y me puse como meta leérmelo entero ya de una vez", confesaba.

Mientras él leía, un amigo de Madrid que pasa unos días en la isla paseaba por la orilla con el teléfono pegado a la oreja mientras «hace unas gestiones de trabajo», explica para luego añadir su deseo de que entienda «que aquí se viene a disfrutar».

Turistas enamorados de Gran Canaria

Un poco más cerca del auditorio, Nelala y su marido usaban un palo de selfies para inmortalizar la estampa de la playa llena de gente. Llegaron desde Birmingham, en Reino Unido, el domingo y se confiesan enamorados «de este hermoso país». Vieron por la televisión los fuegos de la noche de San Juan y aseguran que «fue impactante verlos en las noticias». Intentarán conocer el máximo de la isla durante su estancia en la isla y este miércoles optaron por Las Palmas de Gran Canaria sin saber que era festivo.