Romería, rama y conciertos: Gáldar organiza casi 100 actos para las Fiestas Mayores de Santiago

Gáldar ha presentado el programa de las 544.ª Fiestas Mayores de Santiago, una agenda que reunirá cerca de 100 actos durante el mes de julio y que este año toma como referencia el Año Jacobeo 2027. La programación comenzará de forma simbólica el 1 de julio con el izado de la bandera conmemorativa del mes de Santiago en el Mástil del Año Santo.

Una programación vinculada a Santiago y al Año Jacobeo

El programa incluye actuaciones musicales, actos religiosos, propuestas culturales, actividades deportivas y celebraciones populares. El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, destacó durante la presentación que la agenda busca combinar organización, tradición y capacidad de atracción para vecinos y visitantes.

La programación está organizada por la Concejalía de Cultura y Fiestas, dirigida por Julio Mateo Castillo, y mantiene como eje la convivencia entre devoción, patrimonio, música, participación vecinal y actividades para diferentes públicos. Entre las novedades figura también la recuperación de talleres vinculados a los Caballitos de Fuego.

Primeros actos y pregón de las fiestas

El primer fin de semana tendrá como una de sus citas destacadas la Fiesta de la Cebolla, que se celebrará el domingo 5 de julio en el barrio de Piso Firme a partir de las 10.00 horas, con la actuación de Pepe Benavente. Ese mismo día se celebrará la Gala del Deporte, a las 19.45 horas, en la Plaza de Santiago.

Imagen de archivo de la celebración del Día de Santiago en Gáldar en 2025. / José Carlos Guerra

La actividad continuará el jueves 9 de julio con la gala Voces de Gáldar 2026, prevista a las 20.30 horas en la Plaza de Santiago. Al día siguiente, coincidiendo con el V Aniversario del Museo Agáldar, se celebrará el pregón de las 544.ª Fiestas Mayores de Santiago de los Caballeros, a cargo del periodista galdense Victorio Pérez, a las 20.00 horas en el Centro Cultural Guaires.

Una de las incorporaciones de esta edición será el Gáldar Urban Fest, primer festival de música de las Fiestas Mayores, que tendrá lugar el sábado 11 de julio en el escenario de La Quinta. El cartel incluye las actuaciones de Vius, Danny Romero y De la Rose, con entradas disponibles a través de entradas.galdar.es.

Tradición, romería y actos populares

La Tradicional Romería Ofrenda a Santiago de los Caballeros se celebrará el sábado 18 de julio a partir de las 17.30 horas. La cita cerrará una semana centrada en las costumbres y la identidad canaria, con los festivales Cantares a Gáldar, Fiestas de Santiago y Noche de Folías, todos en la Plaza de Santiago.

La semana principal de las fiestas incluirá las Danzas y Zambras de los Gigantes y Caballitos de Fuego de Santiago, el miércoles 22 de julio a partir de las 21.30 horas, y el Tradicional Volcán Anunciador de las Fiestas de Santiago, desde las 23.00 horas.

El jueves 23 de julio será el turno de la Gran Cabalgata de Carrozas por el casco histórico, prevista para las 22.30 horas. Al día siguiente, viernes 24 de julio, se celebrará la Bajada de la Rama de Santiago por las calles de la ciudad a partir de las 17.00 horas.

Conciertos en La Quinta y día grande de Santiago

La noche del 24 de julio contará con el regreso a los escenarios de El Vega Life. Tras más de dos años de parón, Adrián Vega retomará el contacto con el público en su ciudad natal con un concierto en el Recinto Cultural La Quinta, donde también actuarán Monzón e Iñigo Quintero a partir de las 20.30 horas.

El 25 de julio, festividad de Santiago de los Caballeros, concentrará varios de los actos centrales del programa. La jornada incluirá la Procesión Cívica con el traslado del Pendón Real Bajo Mazas, la Eucaristía Solemne en Honor a Santiago Apóstol y la Procesión de Santiago de los Caballeros. La celebración continuará con la Gran Batalla de las Flores, a las 19.00 horas en la Plaza de Santiago, y el concierto de Merche, a las 21.00 horas en La Quinta.

El domingo 26 de julio, festividad de Santa Ana, copatrona de Gáldar, la Plaza de Santiago acogerá el tradicional Parque Lúdico Infantil, con castillos hinchables, talleres, juegos y actividades para los más pequeños desde las 11.00 horas.

La programación musical tendrá como cierre la actuación de Camela, que llegará a La Quinta con su gira + de 30 el domingo 26 de julio a las 21.00 horas. Las entradas para este concierto también están disponibles en entradas.galdar.es.

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Talleres y actividades complementarias

El programa se completa con actos deportivos, culturales, festivos y religiosos, además de pasacalles, talleres y espectáculos dirigidos a distintos públicos. Este año se recuperan los talleres de elaboración de los Caballitos de Fuego, organizados por la Concejalía de Prevención de Adicciones. La actividad será gratuita, contará con plazas limitadas y requerirá que cada participante aporte su propio material.